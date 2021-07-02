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Бакаев: «Я остаюсь в „Спартаке“»

02 июля 2021, 23:10

Полузащитник Зелимхан Бакаев прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «Спартак».

Я никуда не ухожу из «Спартака». И тогда не уходил, когда были слухи о «Динамо». Я, как и вы, сидел и новости читал. От меня ничего не зависит. Моё дело — играть, работать. Сам я каких-то шагов не предпринимаю. Я остаюсь в «Спартаке».

Я бы хотел быть в сборной, думаю, я смог бы помочь. Но, к сожалению, так случилось, что я мало играл. Это только мои проблемы. Такие турниры бывают у всех, надо всей стране поддержать сборную и двигаться дальше.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
03 июля в 05:05
Выиграет конкуренцию за место на поле у Мозеса тогда попадет в сборную, а если нет то так и будет сидеть на лавке, как в прошлом году.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
03 июля в 02:04
Возвращайся на свой уровень!
YVG
YVG
03 июля в 00:59
Очень верное решение.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
03 июля в 00:15
Сегодня гол забил -теперь должно прорвать ! Главное верить в себя и всё будет ОК .
Capral
Capral
03 июля в 00:04
Иногда складывается мнение, что отдельные субъекты засели здесь, чтобы иключительно гадить Спартаку, а не адекватно беседовать о футболе....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 июля в 23:46
А разве кто то его приглашал? Вроде нет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 июля в 23:12
Вот и славно...
VeniaminS
VeniaminS
02 июля в 23:12
Удачи и мячей.
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