Бакаев: «Я остаюсь в „Спартаке“»

Полузащитник прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «Спартак».

Я никуда не ухожу из «Спартака». И тогда не уходил, когда были слухи о «Динамо». Я, как и вы, сидел и новости читал. От меня ничего не зависит. Моё дело — играть, работать. Сам я каких-то шагов не предпринимаю. Я остаюсь в «Спартаке».

Я бы хотел быть в сборной, думаю, я смог бы помочь. Но, к сожалению, так случилось, что я мало играл. Это только мои проблемы. Такие турниры бывают у всех, надо всей стране поддержать сборную и двигаться дальше.