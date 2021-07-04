Балотелли может перейти в чемпионат Турции

Нападающий Марио Балотелли получил предложение от турецкого клуба «Адана Демирспор», который вышел в высшую лигу страны по итогам прошлого сезона.
Как сообщается, турецкая команда предложили Балотелли контракта на 2 года (с возможностью продления ещё на сезон) с зарплатой в 2 млн евро. Президент «Адана Демирспора» является большим фанатом итальянского форварда.
На данный момент Балотелли является свободным агентом. Его последним клубом была «Монца».
Иньеста тоже в Японию уехал не потому, что "Виссел Кобе" решил на нем сильно заработать, просто президент клуба и заодно миллиардер и владелец японского софтверного гиганта "Ракутен" (владелец "Вайбера") был суперфанатом Иньесты и мог себе позволить его подписать)
Иньеста тоже в Японию уехал не потому, что "Виссел Кобе" решил на нем сильно заработать, просто президент клуба и заодно миллиардер и владелец японского софтверного гиганта "Ракутен" (владелец "Вайбера") был суперфанатом Иньесты и мог себе позволить его подписать)
Ну, ну, рикните, не вы первые, не вы последние....
Риск, благородное дело, но не в случае с Балотелли)
Ну, ну, рикните, не вы первые, не вы последние....
Риск, благородное дело, но не в случае с Балотелли)