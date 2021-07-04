Балотелли может перейти в чемпионат Турции

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04 июля 2021, 16:43

Нападающий получил предложение от турецкого клуба «Адана Демирспор», который вышел в высшую лигу страны по итогам прошлого сезона.

Как сообщается, турецкая команда предложили Балотелли контракта на 2 года (с возможностью продления ещё на сезон) с зарплатой в 2 млн евро. Президент «Адана Демирспора» является большим фанатом итальянского форварда.

На данный момент Балотелли является свободным агентом. Его последним клубом была «Монца».