ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиТурция. Супер-Лига 2020/2021

Балотелли может перейти в чемпионат Турции

04 июля 2021, 16:43

Нападающий Марио Балотелли получил предложение от турецкого клуба «Адана Демирспор», который вышел в высшую лигу страны по итогам прошлого сезона.

Как сообщается, турецкая команда предложили Балотелли контракта на 2 года (с возможностью продления ещё на сезон) с зарплатой в 2 млн евро. Президент «Адана Демирспора» является большим фанатом итальянского форварда.

На данный момент Балотелли является свободным агентом. Его последним клубом была «Монца».

Все новости
Агент Черышева: «Бордалас не мог сказать Денису о его уходе лично»
Вчера, 21:12 Комментарии3
Серхио Рамос прибыл в офис ПСЖ для подписания контракта
Вчера, 18:45 ВидеоКомментарии4
Слухи«Кристал Пэлас» хочет подписать 18-летнего форварда «Манчестер Сити»
Вчера, 16:22 Комментарии2
Слухи«Монако» и «Кёльн» ведут переговоры по Якобсу
Вчера, 15:28 Комментарии2
Слухи«Монако» сделает предложение АЗ по трансферу форварда Боаду
Вчера, 15:16 Комментарии3
Слухи«Дженоа» хочет подписать экс-голкипера лондонского «Арсенала»
Вчера, 14:57 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
An Jo
An Jo
04 июля в 19:24
В Турции негров не особо любят)
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июля в 18:09
Эх Марио. Скверный характер победил большой талант за явным преимуществом.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
04 июля в 17:39
Негру пора завязывать с футболом
VAN ARM
VAN ARM
04 июля в 17:31
пусть и там почудит)))
mihaluch
mihaluch
04 июля в 17:10
Негр получил возможность ещё почудить в чемпионате Турции.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 июля в 17:07
Если президент клуба богатый и может позволить себе капризную уже не звезду, то пожалуйста.)

Иньеста тоже в Японию уехал не потому, что "Виссел Кобе" решил на нем сильно заработать, просто президент клуба и заодно миллиардер и владелец японского софтверного гиганта "Ракутен" (владелец "Вайбера") был суперфанатом Иньесты и мог себе позволить его подписать)
Q-J-G
Q-J-G
04 июля в 16:59
После его-то фортелей ещё нашлись желающие наступить на одни и те же "грабли" под названием: Балотелли)
Ну, ну, рикните, не вы первые, не вы последние....

Риск, благородное дело, но не в случае с Балотелли)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 16:57
До чего докатился негритёнок...
shlomo
shlomo
04 июля в 16:46
Ну наверное такое предложение трудно не принять...
Брулин
Брулин
04 июля в 16:45
Уже и забили о таком футболисте
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100