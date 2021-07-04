Барелла может перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник «Интера» Никола Барелла может продолжить карьеру в Англии, пишет Mirror.
К 24-летнему игроку проявляет интерес «Ливерпуль». Контракт Бареллы с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 65 млн евро.
Ранее миланцы собирались предложить игроку новый контракт.
плюс он мелкий и низкий... его затопчут. А таких как Канте 1 на 1000... и наврядли этот Барелла второй))
плюс он мелкий и низкий... его затопчут. А таких как Канте 1 на 1000... и наврядли этот Барелла второй))