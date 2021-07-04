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Барелла может перейти в «Ливерпуль»

04 июля 2021, 11:14

Полузащитник «Интера» Никола Барелла может продолжить карьеру в Англии, пишет Mirror.

К 24-летнему игроку проявляет интерес «Ливерпуль». Контракт Бареллы с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 65 млн евро.

Ранее миланцы собирались предложить игроку новый контракт.

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dzvinka
dzvinka
04 июля в 22:23, ред.
мне моя чуйка говорит, что это игрок суто для Серии А. Как тот Торрейра в Арсенал пришел... хватило на 15 матчей, а дальше проблемы с адаптацией, настроем, и тому подобное.. лига не та, то не то се не то... игры нет.\
плюс он мелкий и низкий... его затопчут. А таких как Канте 1 на 1000... и наврядли этот Барелла второй))
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
04 июля в 21:26
Ты смотрел матчи сборной Португалии? Он смотрелся лучше Бернандо Силвы и Бруно Фернандеша.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll ответ Владимир Тимофеевв (раскрыть)
04 июля в 20:19
Санчес очень слаб
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
04 июля в 19:18, ред.
Вот бы Ренату Саншеша купить как замену Вейналдума
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
04 июля в 19:17, ред.
Нам нужен не Барелла, а Ренату Саншеш который сыграл лучше всех в составе Сборной Португалии на этом ЕВРО.
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ gen.v3trov (раскрыть)
04 июля в 17:48
Астон Вилла может с этим поспорить. Они никому 7 штук не отгружали, даже Брайтону)
Дoбрыня
Дoбрыня
04 июля в 15:24
Думаю, что перейдет
gen.v3trov
gen.v3trov ответ Промах Саутгейта (раскрыть)
04 июля в 15:16
Все равно одна из лучших команд, в этом сезоне травмы сказались
ДАША Д
ДАША Д
04 июля в 12:25
Дорого его оценивают.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
04 июля в 12:25
Было бы классно 🔥
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
04 июля в 12:16
Чувачок запоздал этак годика на два:) Сейчас Ливерпуль уже не главный гранд в АПЛ.
Ironigor
Ironigor
04 июля в 12:12
И зачем это ему нужно? Я думаю он не куда не уйдёт!!!
mihaluch
mihaluch
04 июля в 11:40
Может перейдёт а может нет.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
04 июля в 11:23
Не нужен
Остапчук 67
Остапчук 67
04 июля в 11:21
Скорее всего это просто слух
ОПС
ОПС
04 июля в 11:20
Интересно, что он решит.
beefs
beefs
04 июля в 11:20
конечно Ливерпуль предпочтительней...
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