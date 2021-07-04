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Бускетс не покинет «Барселону» этим летом

04 июля 2021, 13:59

Полузащитник Серхио Бускетс продолжит выступать за «Барселону».

Как сообщается, за последние несколько месяцев к испанцу обращались с предложениями клубы МЛС. Бускетс был бы не против переехать в США, однако этим летом он точно не покинет «Барселону». Команды МЛС намерены вернуться с предложениями в летнее трансферное окно 2022 года.

Бускетс занимает четвёртое место по числу сыгранных матчей в составе «Барселоны».

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
04 июля в 15:24
Почему?
Сварожич
Сварожич
04 июля в 15:02
Пусть еще поиграет....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
04 июля в 14:57
Месси и все остальные (старая гвардия) должны уйти.
«Барселоне» давно пора строить принципиально новое.
STVA 1
STVA 1
04 июля в 14:07
Еще поиграет значит за Барсу
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