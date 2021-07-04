Бускетс не покинет «Барселону» этим летом

Полузащитник Серхио Бускетс продолжит выступать за «Барселону».
Как сообщается, за последние несколько месяцев к испанцу обращались с предложениями клубы МЛС. Бускетс был бы не против переехать в США, однако этим летом он точно не покинет «Барселону». Команды МЛС намерены вернуться с предложениями в летнее трансферное окно 2022 года.
Бускетс занимает четвёртое место по числу сыгранных матчей в составе «Барселоны».
«Барселоне» давно пора строить принципиально новое.
«Барселоне» давно пора строить принципиально новое.