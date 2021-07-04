Бускетс не покинет «Барселону» этим летом

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04 июля 2021, 13:59

Полузащитник продолжит выступать за «Барселону».

Как сообщается, за последние несколько месяцев к испанцу обращались с предложениями клубы МЛС . Бускетс был бы не против переехать в США , однако этим летом он точно не покинет «Барселону». Команды МЛС намерены вернуться с предложениями в летнее трансферное окно 2022 года.

Бускетс занимает четвёртое место по числу сыгранных матчей в составе «Барселоны».