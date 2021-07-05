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Моуриньо лично убеждает Марсело перейти в «Рому»

05 июля 2021, 09:53

Защитник «Реала» Марсело может воссоединиться со своим бывшим тренером.

Как сообщается, серьезная травма левого защитника «Ромы» Леонардо Спинаццолы заставила главного тренера римского клуба Жозе Моуриньо искать варианты усиления на данную позицию. Приоритетом для португальского специалиста является Марсело. Моуриньо лично позвонил бразильцу, чтобы убедить его перейти в «Рому».

Марсело раздумывает над предложением Жозе, однако хотел бы отработать последний год по контракту с «Реалом» до конца. Кроме того, защитник будет новым капитаном мадридского клуба в следующем сезоне.

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Все комментарии
RaulReal
RaulReal
06 июля в 09:40
Моуринью Бэйла тоже забери пожалуйста)))
VAN ARM
VAN ARM
05 июля в 12:44
это просто шутка такая)))))))
Остапчук 67
Остапчук 67
05 июля в 09:56
Сейчас он убеждает, а потом крайним сделает
Ironigor
Ironigor
05 июля в 09:55
Не может быть.
ДАША Д
ДАША Д
05 июля в 09:54
За год многое может измениться.
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