Моуриньо лично убеждает Марсело перейти в «Рому»

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05 июля 2021, 09:53

Защитник «Реала» Марсело может воссоединиться со своим бывшим тренером.

Как сообщается, серьезная травма левого защитника «Ромы» заставила главного тренера римского клуба искать варианты усиления на данную позицию. Приоритетом для португальского специалиста является Марсело. Моуриньо лично позвонил бразильцу, чтобы убедить его перейти в «Рому».

Марсело раздумывает над предложением Жозе, однако хотел бы отработать последний год по контракту с «Реалом» до конца. Кроме того, защитник будет новым капитаном мадридского клуба в следующем сезоне.