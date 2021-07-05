Паратичи: «Мы хотим, чтобы Кейн остался в „Тоттенхэме“»

Новый спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о том, что нападающий может покинуть клуб этим летом.

Кейн — лучший игрок. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как он будет играть за «Тоттенхэм» в новом сезоне. Мы хотим, чтобы Кейн остался в «Тоттенхэме», это наша цель. Мне посчастливилось увидеть в «Ювентусе» много отличных игроков, и я хочу получить удовольствие от выступлений Кейна. Он один из лучших нападающих в мире. Я еще не разговаривал с ним, потому что не хочу беспокоить наших игроков во время Евро.