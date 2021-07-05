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Паратичи: «Мы хотим, чтобы Кейн остался в „Тоттенхэме“»

05 июля 2021, 08:20

Новый спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о том, что нападающий Харри Кейн может покинуть клуб этим летом.

Кейн — лучший игрок. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как он будет играть за «Тоттенхэм» в новом сезоне. Мы хотим, чтобы Кейн остался в «Тоттенхэме», это наша цель. Мне посчастливилось увидеть в «Ювентусе» много отличных игроков, и я хочу получить удовольствие от выступлений Кейна. Он один из лучших нападающих в мире. Я еще не разговаривал с ним, потому что не хочу беспокоить наших игроков во время Евро.

Главным претендентом на трансфер Кейна является английский топ-клуб.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
05 июля в 20:33
так они итак после ухода Пончика стали середняками.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
05 июля в 17:58
Этот клоун же работал директором в юве
заDOOMчивый
заDOOMчивый
05 июля в 09:15
Кейн: отпустите на сезон к Уокеру.что бы хоть какой то трофей подержать.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 08:51
Жаль если потеряют ведущего игрока
ДАША Д
ДАША Д
05 июля в 08:50
Без него клуб скатится в середняки.
Остапчук 67
Остапчук 67
05 июля в 08:43
Кейну пора принимать решение
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 08:41
Кейн может конечно стать легендой шпор и доиграть там до конца карьеры. Но любому футболисту хочется выиграть трофеи, что со шпорами сделать проблематично. Это и есть главная причина желания Кейна уйти из клуба. Так что вариант ухода Кейна вполне реален.
Ждемс окончания Евро, тогда ситуация должна проясниться.
Всем здоровья.
Василий 50
Василий 50
05 июля в 08:36
Переход в МС?
Нужно десять раз подумать
Против ЦСКА
Против ЦСКА
05 июля в 08:32
Кейн хочет титулов
Дима Логинов
Дима Логинов
05 июля в 08:30
Парадоксальный футболист всё-таки. Через пару недель ему будет 28-мь, он ходит какой год в десятке самых дорогих футболистов мира, но при этом не имеет ни одного трофея. У Холанда, который только год назад ворвался в этот денежный топ и заполучил звёздный статус, их и то уже три к 20-ти годам. А тут ноль на закате карьеры по сути.
Либо Кейн переоценён, ну, либо он проклят.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июля в 08:27
Дайте уже парню что- нибудь выиграть на клубном уровне.
STVA 1
STVA 1
05 июля в 08:26
А Кейн хочет?)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 08:22
Кейна все хотят!
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