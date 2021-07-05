Паратичи: «Мы хотим, чтобы Кейн остался в „Тоттенхэме“»

Новый спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о том, что нападающий Харри Кейн может покинуть клуб этим летом.
Кейн — лучший игрок. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как он будет играть за «Тоттенхэм» в новом сезоне. Мы хотим, чтобы Кейн остался в «Тоттенхэме», это наша цель. Мне посчастливилось увидеть в «Ювентусе» много отличных игроков, и я хочу получить удовольствие от выступлений Кейна. Он один из лучших нападающих в мире. Я еще не разговаривал с ним, потому что не хочу беспокоить наших игроков во время Евро.
Главным претендентом на трансфер Кейна является английский топ-клуб.
Ждемс окончания Евро, тогда ситуация должна проясниться.
Всем здоровья.
Ждемс окончания Евро, тогда ситуация должна проясниться.
Всем здоровья.
Нужно десять раз подумать
Нужно десять раз подумать
Либо Кейн переоценён, ну, либо он проклят.
Либо Кейн переоценён, ну, либо он проклят.