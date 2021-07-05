«Ювентус» подпишет Локателли в течение 72 часов

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05 июля 2021, 09:13

Как утверждает источник, полузащитник «Сассуоло» в ближайшее время должен стать игроком «Ювентуса».

В течение 72 часов состоится встреча между представителями, чтобы официально завершить трансфер.

«Сассуоло» получит за игрока примерно 40 млн евро. Локателли подпишет контракт с «Юве» до 2026 года, а зарплата футболиста составит 3 млн евро за сезон.

Ранее в «Сассуоло» подтвердили интерес «Ювентуса» к Локателли.