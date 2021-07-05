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«Ювентус» подпишет Локателли в течение 72 часов

05 июля 2021, 09:13

Как утверждает источник, полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли в ближайшее время должен стать игроком «Ювентуса».

В течение 72 часов состоится встреча между представителями, чтобы официально завершить трансфер.

«Сассуоло» получит за игрока примерно 40 млн евро. Локателли подпишет контракт с «Юве» до 2026 года, а зарплата футболиста составит 3 млн евро за сезон.

Ранее в «Сассуоло» подтвердили интерес «Ювентуса» к Локателли.

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
05 июля в 22:32
Еше один останется без лч
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
05 июля в 19:45, ред.
Хочется надеяться что отношения между болельщиками Ливерпуля и Ювентус на Соккере улучшились,за все это время моего временного отсутствия на этом сайте. Именно по этой причине я временно отсутствовал на Соккере. Мне надоели эти постоянные ссоры на ветках между некоторыми болельщиками моего Ливерпуля и болельщиками Ювентуса. Надеюсь все они повзрослели за это время.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
05 июля в 14:47
Надеюсь все пройдет гладко. С приходом Макса может и Бента загирает с умом.
David Young
David Young ответ shlifen (раскрыть)
05 июля в 13:54
Им стоит попробовать подписать Доку и/или Камавингу.

Не совсем согласен по поводу балласта, но да, не лучшее что может быть. С защитой тоже надо разбираться, ветеран ещё осталось играть не столь уж долго, по некоторым есть серьезные вопросы, а некоторые пока ещё не совсем зрелого футбольного возраста. С атакой тоже есть проблемы, но уже не такие большие, там скорее важно будет правильно задействовать тех кто уже есть. Особенно Кьезу, Дибалу, Роналду, можно добавить ещё Локателли, он почти точно будет именно игроком нацеленным главным образом на атаку.
shlifen
shlifen
05 июля в 13:49
Похоже в Юве возвращается здравый смысл, в контексте покупки талантливых молодых итальянцев. В том году купили Кьезу: кому-то показалось что "за дорого" но лично на мой взгляд - один из лучших трансферов Юве за 2-3 последних года. Теперь вот Локателли берут. 40 млн за игрока такого уровня - это подарок, и после перехода он "почему-то" сразу подорожает =))
Ювентусу ещё бы не помешало продать кучу игроков которые выглядят откровенным балластом (Артур, Рабьо, Рэмзи, Бернардески и т.д.). Плюс не плохо бы попрощаться с Роналду - он конечно звезда и главный бомбардир, но зарплата у него (для Италии) просто космическая. Плюс ему уже 36 и если не сейчас, так в следующем сезоне придётся перестраивать игру уже без него. Короче говоря, Юве не помешал бы молодой и забивной форвард (Холланда конечно врядли заманят, но можно и других поискать)...
Bom Bom
Bom Bom
05 июля в 11:24
Если правда, то просто шик. Спихнуть бы еще Рэмзи кому с Артуром и найти норм опорника на место Бентанкура.
Action
Action
05 июля в 11:05
Взять еще Пессину или Тонали. Пора В Юве вернуться к итальянцам в составе
VeniaminS
VeniaminS
05 июля в 10:04
Заинтересовал Ювентус
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 09:14
Отчёт времени пошёл...
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