«Ювентус» подпишет Локателли в течение 72 часов

Как утверждает источник, полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли в ближайшее время должен стать игроком «Ювентуса».
В течение 72 часов состоится встреча между представителями, чтобы официально завершить трансфер.
«Сассуоло» получит за игрока примерно 40 млн евро. Локателли подпишет контракт с «Юве» до 2026 года, а зарплата футболиста составит 3 млн евро за сезон.
Ранее в «Сассуоло» подтвердили интерес «Ювентуса» к Локателли.
Ювентусу ещё бы не помешало продать кучу игроков которые выглядят откровенным балластом (Артур, Рабьо, Рэмзи, Бернардески и т.д.). Плюс не плохо бы попрощаться с Роналду - он конечно звезда и главный бомбардир, но зарплата у него (для Италии) просто космическая. Плюс ему уже 36 и если не сейчас, так в следующем сезоне придётся перестраивать игру уже без него. Короче говоря, Юве не помешал бы молодой и забивной форвард (Холланда конечно врядли заманят, но можно и других поискать)...
Ювентусу ещё бы не помешало продать кучу игроков которые выглядят откровенным балластом (Артур, Рабьо, Рэмзи, Бернардески и т.д.). Плюс не плохо бы попрощаться с Роналду - он конечно звезда и главный бомбардир, но зарплата у него (для Италии) просто космическая. Плюс ему уже 36 и если не сейчас, так в следующем сезоне придётся перестраивать игру уже без него. Короче говоря, Юве не помешал бы молодой и забивной форвард (Холланда конечно врядли заманят, но можно и других поискать)...