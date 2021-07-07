У Месси 4 гола и 5 ассистов в 6 последних матчах за сборную Аргентины

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07 июля 2021, 09:11

Нападающий сборной Аргентины сделал голевую передачу в полуфинальном матче Кубка Америки с Колумбией (1:1, 3:2 по пен.).

34-летний форвард набрал 9 (4+5) очков по системе «гол+пас» в 6 матчах турнира. На данный момент он лучший бомбардир и ассистент Кубка Америки.

В свою очередь Аргентина продолжила впечатляющую серию без поражений.