У Месси 4 гола и 5 ассистов в 6 последних матчах за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал голевую передачу в полуфинальном матче Кубка Америки с Колумбией (1:1, 3:2 по пен.).
34-летний форвард набрал 9 (4+5) очков по системе «гол+пас» в 6 матчах турнира. На данный момент он лучший бомбардир и ассистент Кубка Америки.
В свою очередь Аргентина продолжила впечатляющую серию без поражений.
Хотя видно что парень старается...
Но до статистики Артёма Сергеевича ещё далеко....
Хотя видно что парень старается...
Но до статистики Артёма Сергеевича ещё далеко....