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У Месси 4 гола и 5 ассистов в 6 последних матчах за сборную Аргентины

07 июля 2021, 09:11
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал голевую передачу в полуфинальном матче Кубка Америки с Колумбией (1:1, 3:2 по пен.).

34-летний форвард набрал 9 (4+5) очков по системе «гол+пас» в 6 матчах турнира. На данный момент он лучший бомбардир и ассистент Кубка Америки.

В свою очередь Аргентина продолжила впечатляющую серию без поражений.

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Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев
07 июля в 19:28, ред.
Результат отличный, но команды не всегда были высокого уровня
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 июля в 10:00
Остался один шаг до титула!
Elliada
Elliada
07 июля в 09:43
Это будет неважно, если проиграет финал
112910415
112910415
07 июля в 09:40
и всё равно же пользователи продолжат рассказывать, что в сборной он не заметен, и не тащит нисколько ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 июля в 09:19
До 7-ми оффсайдов и 17-ти выигранных воздушных единоборств на большом турнире - ему ещё далеко...
Хотя видно что парень старается...
Но до статистики Артёма Сергеевича ещё далеко....
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