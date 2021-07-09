ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковУкраина. Премьер-Лига 2021/2022

Киевское «Динамо» арендовало у ЦСКА Шкурина

09 июля 2021, 23:42

Киевское «Динамо» объявило о переходе нападающего ЦСКА Ильи Шкурина на правах аренды.

Соглашение заключено до конца грядущего сезона.

Сегодня сообщалось, что на хавбека москвичей Николу Влашича претендует испанский клуб.

Все новости
Официально«Эльче» подписал Касилью
Вчера, 23:50 Комментарии1
Официально«Валенсия» арендовала защитника «Герты»
Вчера, 21:05 Комментарии3
Официально«Алавес» взял в аренду игрока «Атлетика»
10 июля Комментарии1
Официально«Базель» арендовал на два года игрока «Интера»
10 июля Комментарии1
Официально«Бирмингем» арендовал хавбека МЮ
09 июля ФотоКомментарии3
Слухи«Валенсия» возьмёт в аренду защитника «Герты»
09 июля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Klaus-S (раскрыть)
11 июля в 10:47, ред.
Писал уже что зарплата в Белоруссии на 20% выше! Открой любые популярные ресурсы по предложению работы и сравни зарплаты! Про тарифы на коммунальные услуги даже писать не хочу, так пример приведу для наглядности, по газу: в Белоруссии куб - 15 рублей, на Украине - 21 рубль, по воде: в Киеве куб воды стоит 67.5 рулей, в Минске - 29 рублей! Разницу чувствуешь?!
Klaus-S
Klaus-S ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
11 июля в 10:20
Угу.. У всех родственники, но реальной ситуации никто и не знает. Единственное что можно отметить,это чуть выше пенсии в Беларуси и ниже коммуналка. Все отстальное,тоже самое. Цены,чуть ниже в Украине, зарплаты сейчас такие же. Хотя, 2-3 года назад зарплаты в Беларуси были выше. В ближайшие годы Украина обойдет по зарплатам Беларусь.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Klaus-S (раскрыть)
11 июля в 09:23
Зачем мне твои ссылки если у меня родня и друзья там живут!
Klaus-S
Klaus-S ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
11 июля в 07:05, ред.
Я вчера вам писал ответ с данными по обеим странам с ссылками на источники. Не хотел быть голословным.
А я так старался. )
Но вы можете проверить все сами.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Serg_Diamond (раскрыть)
10 июля в 16:22
Как раз таки за убеждения и платят, но в своих интересах!)
"Эти убеждения никак не связаны ни с Украиной ни с Россией"?! Вот только Россия поддерживает Лукашенко а Украина эмагаров!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Klaus-S (раскрыть)
10 июля в 16:07, ред.
В соседней Украине, уровень жизни такой же как и в Беларуси?!! Зарплаты в Белоруссии на 20% выше чем на Украине! Пенсии на 40%! Цены на жилье в Белоруссии почти в 2 раза ниже! Цены на некоторые продукты почти в 2 раза ниже! Единственный плюс для Украины - там чиновники получают зарплату больше нежели в Белоруссии!)
И Белоруссия не стоит с протянутой рукой у МВФ за траншем!
Батьке респект, сажает воров потихоньку! А почему перед выборами, потому как сами поверив в свою безнаказанность вылазят из схронов и становятся медийными людьми пытаясь дорваться до власти, но у Лукашенко как на Украине не забалуешь!!! Посмотри лучше как эта оппозиция обсуждала убийство Лукашенко и его окружения!
Klaus-S
Klaus-S ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
10 июля в 14:39
А разве не режим? Как по мне, то это узурпация власти в чистом виде. Это не нормально, когда перед каждыми выборами действующий президент арестовывает конкурентов. И рассказывает о том что без него страна пропадёт. Но это не так.
В соседней Украине, уровень жизни такой же как и в Беларуси, хотя меньше порядка и происходит сменяемость власти.
Я не знаком с Шкуриным и не могу судить о его человеческих качествах, но он имеет право на свою политическую позицию. И его позиция ничем не хуже вашей или моей.
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
10 июля в 12:07
В Беларуси забивал, в России нет. Посмотрим на Украину. В любом случае удачи. Лишь бы языком не начал не по делу болтать.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
10 июля в 11:34
Не правда. Никто не станет платить игроку зарплату за его политические убеждения. Тем более эти убеждения никак не связаны ни с Украиной ни с Россией.
Мага Шульман
Мага Шульман
10 июля в 11:24
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Klaus-S (раскрыть)
    10 июля в 11:17
    "Отличные ребята" везде есть, на эти качества национальность на влияет!
    Но когда ты в 20 лет заявляешь что "представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко", то с трудом верится что этот парень "отличный"!
    3ton
    3ton
    10 июля в 11:11, ред.
    Я сначала подумал - это что и как ?
    Но узнав национальность игрока , все стало на место .
    Сейчас для токсичных БЧБ украинцы братья , особенно в лице бандер.
    SAFqwer
    SAFqwer ответ Klaus-S (раскрыть)
    10 июля в 10:39
    Между белорусами, русскими и украинцами вообще нет разницы....Думаю, что в переходе Шкурина реально нет политики и шанс заиграть в Киеве у него есть, временами он и в ЦСКА смотрелся неплохо, просто шансов ему не давали особо...На фоне деградирующего Чалова возможно это было неправильно...
    Союзник противников
    Союзник противников
    10 июля в 09:50
    Туда ему и дорога,на майдан.
    Klaus-S
    Klaus-S ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    10 июля в 09:49
    Ну абсурд же.. Поверьте, Суркисам пофиг на политику, да и Луческу тоже.
    Другой вопрос, непонятно зачем он нужен Динамо? Но возможно Луческу что то в нём увидел. В чем, чем, но в молодых талантах Луческу знает толк.
    Беседин то вылетел на полгода из-за травмы.
    Ну и белорусы неплохо приживаються в Украине и в Динамо. Хацкевич, Белькевич..
    Ментальностью мы похожи. До пандемии я часто по работе общался с беларусами в Киеве. Отличные ребята.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    10 июля в 08:53
    Взяли за политические убеждения а не за футбольные качества!
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ nikoladolgov (раскрыть)
    10 июля в 07:08
    Он белорус + поддержал оппозицию против батьки, так что правильно, что избавились от него .
    Comentarios
    Comentarios
    10 июля в 02:33
    Кто за ЦСКА то будет забивать два нападающих осталось
    Futurista
    Futurista
    10 июля в 00:34
    Будут коням теперь платить)...
    Igo0rek
    Igo0rek ответ nikoladolgov (раскрыть)
    10 июля в 00:17
    Так он беларус
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    10 июля в 00:06
    И вообще въезд граждан России призывного возраста в Украину запрещен .
    Будет там мыкаться по тюрьмам бедняга ...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    10 июля в 00:04
    Как бы не перешел в эти .... бандеровцы !
    SAFqwer
    SAFqwer
    09 июля в 23:56
    Может и заиграет....удачи...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    09 июля в 23:43
    Ну вот и Шкурина пристроили!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100