Киевское «Динамо» арендовало у ЦСКА Шкурина

Киевское «Динамо» объявило о переходе нападающего ЦСКА Ильи Шкурина на правах аренды.
Соглашение заключено до конца грядущего сезона.
Ілля Шкурін – гравець «Динамо»— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 9, 2021
ФК «Динамо» (Київ) досягло домовленості з московським ЦСКА про перехід 21-річного форварда Іллі Шкуріна.
Білоруський нападник виступатиме в нашій команді на правах оренди до кінця сезону-2021/2022 з правом викупу. pic.twitter.com/PqsDmMXnWB
Сегодня сообщалось, что на хавбека москвичей Николу Влашича претендует испанский клуб.
А я так старался. )
Но вы можете проверить все сами.
А я так старался. )
Но вы можете проверить все сами.
"Эти убеждения никак не связаны ни с Украиной ни с Россией"?! Вот только Россия поддерживает Лукашенко а Украина эмагаров!
"Эти убеждения никак не связаны ни с Украиной ни с Россией"?! Вот только Россия поддерживает Лукашенко а Украина эмагаров!
И Белоруссия не стоит с протянутой рукой у МВФ за траншем!
Батьке респект, сажает воров потихоньку! А почему перед выборами, потому как сами поверив в свою безнаказанность вылазят из схронов и становятся медийными людьми пытаясь дорваться до власти, но у Лукашенко как на Украине не забалуешь!!! Посмотри лучше как эта оппозиция обсуждала убийство Лукашенко и его окружения!
И Белоруссия не стоит с протянутой рукой у МВФ за траншем!
Батьке респект, сажает воров потихоньку! А почему перед выборами, потому как сами поверив в свою безнаказанность вылазят из схронов и становятся медийными людьми пытаясь дорваться до власти, но у Лукашенко как на Украине не забалуешь!!! Посмотри лучше как эта оппозиция обсуждала убийство Лукашенко и его окружения!
В соседней Украине, уровень жизни такой же как и в Беларуси, хотя меньше порядка и происходит сменяемость власти.
Я не знаком с Шкуриным и не могу судить о его человеческих качествах, но он имеет право на свою политическую позицию. И его позиция ничем не хуже вашей или моей.
В соседней Украине, уровень жизни такой же как и в Беларуси, хотя меньше порядка и происходит сменяемость власти.
Я не знаком с Шкуриным и не могу судить о его человеческих качествах, но он имеет право на свою политическую позицию. И его позиция ничем не хуже вашей или моей.
Но когда ты в 20 лет заявляешь что "представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко", то с трудом верится что этот парень "отличный"!
Но когда ты в 20 лет заявляешь что "представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко", то с трудом верится что этот парень "отличный"!
Но узнав национальность игрока , все стало на место .
Сейчас для токсичных БЧБ украинцы братья , особенно в лице бандер.
Но узнав национальность игрока , все стало на место .
Сейчас для токсичных БЧБ украинцы братья , особенно в лице бандер.
Другой вопрос, непонятно зачем он нужен Динамо? Но возможно Луческу что то в нём увидел. В чем, чем, но в молодых талантах Луческу знает толк.
Беседин то вылетел на полгода из-за травмы.
Ну и белорусы неплохо приживаються в Украине и в Динамо. Хацкевич, Белькевич..
Ментальностью мы похожи. До пандемии я часто по работе общался с беларусами в Киеве. Отличные ребята.
Другой вопрос, непонятно зачем он нужен Динамо? Но возможно Луческу что то в нём увидел. В чем, чем, но в молодых талантах Луческу знает толк.
Беседин то вылетел на полгода из-за травмы.
Ну и белорусы неплохо приживаються в Украине и в Динамо. Хацкевич, Белькевич..
Ментальностью мы похожи. До пандемии я часто по работе общался с беларусами в Киеве. Отличные ребята.
Будет там мыкаться по тюрьмам бедняга ...
Будет там мыкаться по тюрьмам бедняга ...