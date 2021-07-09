Киевское «Динамо» арендовало у ЦСКА Шкурина

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09 июля 2021, 23:42

Киевское «Динамо» объявило о переходе нападающего ЦСКА на правах аренды.

Соглашение заключено до конца грядущего сезона.

Ілля Шкурін – гравець «Динамо»



ФК «Динамо» (Київ) досягло домовленості з московським ЦСКА про перехід 21-річного форварда Іллі Шкуріна.



Білоруський нападник виступатиме в нашій команді на правах оренди до кінця сезону-2021/2022 з правом викупу. pic.twitter.com/PqsDmMXnWB — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 9, 2021

Сегодня сообщалось, что на хавбека москвичей Николу Влашича претендует испанский клуб.