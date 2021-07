Пресс-служба «Марселя» объявила об аренде голкипера «Ромы» .

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и включает в себя право выкупа.

Olympique de Marseille is delighted to announce an agreement in principle with @ASRomaEN for a loan + purchase option for goalkeeper @paulopez_13 🇪🇸 pic.twitter.com/k9dNG4PJuo