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Гендузи стал игроком «Марселя»

06 июля 2021, 14:05

Пресс-служба «Марселя» сообщает, что клуб подписал полузащитника «Арсенала» Маттео Гендузи.

Арендная сделка рассчитана на один сезон.

Недавно Гендузи попрощался с болельщиками «канониров».

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ mphuZ (раскрыть)
06 июля в 14:19
Пока что это линия Нольтеты, он сказал, что при нем Гендузи не будет играть в "Арсенале", как и Салиба.

Соответственно, их обоих снова в аренду отправили. Видимо, исходят из сюжета, что Нольтета может свалить внезапно, и они понадобятся новому тренеру еще.
mphuZ
mphuZ
06 июля в 14:13
ппц... вся команда развалилась
Василий 50
Василий 50
06 июля в 14:06
Не знаю такого
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