Гендузи стал игроком «Марселя»

Пресс-служба «Марселя» сообщает, что клуб подписал полузащитника «Арсенала» Маттео Гендузи.
Арендная сделка рассчитана на один сезон.
𝗔𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗢𝗻𝗲 🎶— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 6, 2021
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Недавно Гендузи попрощался с болельщиками «канониров».
Соответственно, их обоих снова в аренду отправили. Видимо, исходят из сюжета, что Нольтета может свалить внезапно, и они понадобятся новому тренеру еще.
Соответственно, их обоих снова в аренду отправили. Видимо, исходят из сюжета, что Нольтета может свалить внезапно, и они понадобятся новому тренеру еще.