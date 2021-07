«Лестер» на официальном сайте объявил о подписании защитника .

31-летний игрок подписал контракт с «лисами» на два года. Райан присоединился к «Лестеру» на правах свободного агента после семи сезонов в «Саутгемптоне», за который он провел 240 матчей.

Experienced left-back @RyanBertrand3 has signed for Leicester City Football Club on a two-year deal! 🦊#WelcomeRyan