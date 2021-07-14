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ПСЖ объявил о переходе Доннаруммы

14 июля 2021, 20:53

Пресс-служба ПСЖ объявила о переходе голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

Вратарь подписал контракт до лета 2026 года, а также прокомментировал трансфер:

Я очень счастлив быть частью этого великого клуба. Я чувствую себя готовым принять этот новый вызов и продолжать расти здесь. С ПСЖ я хочу выиграть как можно больше трофеев и порадовать болельщиков.

ПСЖ объявил о переходе Доннаруммы

Перед переходом в ПСЖ Доннарумма трогательно попрощался с болельщиками «Милана».

Между тем, будущее другого кипера парижан Кейлора Наваса находится в подвешенном состоянии.

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Все комментарии
xysan_8181
xysan_8181 ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
вчера в 15:46
    xysan_8181
    xysan_8181 ответ eleven LC (раскрыть)
    15 июля в 11:13
      galem72
      galem72
      15 июля в 10:03
      "...счастлив быть частью этого великого клуба..."

      А в чём величие?! Если только в махинациях для ФФП.
      eleven LC
      eleven LC ответ xysan_8181 (раскрыть)
      15 июля в 07:51
        xysan_8181
        xysan_8181 ответ eleven LC (раскрыть)
        15 июля в 03:56
          Valeron112
          Valeron112
          15 июля в 02:05
          Итог Неслабопахнующего Милана , подписал "душераздирающий" Париж....
          протон1
          протон1
          15 июля в 01:00
          После евро чуток очистил свою карму.
          Nazi
          Nazi ответ Ozabot (раскрыть)
          15 июля в 00:38
          Где был Милан без бабосов Берлускони? :)
          Agamaga........
          Agamaga........ ответ 3ton (раскрыть)
          14 июля в 23:59
          Ну Кадыров же стал академиком, героем)
          Вот и ПСЖ стал великим. Уйдут нужные им люди и всё встанет на свои места.
          Agamaga........
          Agamaga........ ответ 1bear (раскрыть)
          14 июля в 23:56
          Кейлор Навас получше будет!
          3ton
          3ton
          14 июля в 23:33
          Я дико извиняюсь .
          Но когда ПСЖ стал - великим клубом?
          Когда я пропустил ?
          1bear
          1bear
          14 июля в 23:25
          сильнейший вратарь усилил ПСЖ - есть шансы побороться за ЛЧ !!!
          Ozabot
          Ozabot ответ володя трынкин (раскрыть)
          14 июля в 23:21
          «ПСЖ» по величию даже с «Гамбургом» или «Селтиком» не сравнится, а до «Милана» ему пешком до луны. «Црвена Звезда» в лучшем случае, если возьмут-таки ЛЧ.
          Это как бедняк, который где-то срубил много денег, но взял на них новый айфон и шмотки, чтобы казаться богаче, вместо того, чтобы вложиться в развитие на будущее.
          Ozabot
          Ozabot
          14 июля в 23:14
          ПСЖ это временный проект, который схлопнется, когда шейхи наиграются в большой футбол и решат перестать спонсировать свою любимую, но очень затратную игрушку в не самой популярной лиге. Прибыли не приносит, одни убытки на зарплатах чего стоят, плюс падает мотивация у ведущих игроков, которые едва ли не каждый сезон со слезами просятся в клубы посерьезнее. Возможно, это случится, если они все-таки выиграют ЛЧ. Великим клуб от этого не станет, разве что сравняется по титулам с условным «Олимпиком» и чуть-чуть приблизится к «Селтику» и «Бенфике».
          Так как лига не развивается и не становится популярной за рубежом, то и в плюс клуб никогда не выйдет. Условный Сити в этом плане проект более серьезный и долгосрочный.
          Юрий Сенатов 1
          Юрий Сенатов 1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
          14 июля в 23:08
          Во всех ТОП - командах, в том числе "ПСЖ", при выборе вратаря исходят из того, что основную работу по защите ворот выполняют полевые игроки, которые являются футболистами экстра - класса, а голкиперу, как это ни странно, остаются функции "чистильщика". И если он даже совершает ту или иную голевую ошибку, полевые игроки винят прежде всего себя, что позволили сопернику забить мяч. Тренер же никогда не будет винить в этом голкипера, который является "сам себе судьёй". Внутренняя вина - что может быть страшнее для вратаря ?
          eleven LC
          eleven LC
          14 июля в 23:00
          Кейлор-Доннарума,кому то придётся посидеть на лавке
          Трёхкратный победитель лч или чемпион Европы
          А ПСЖ не плохо усилился-Серёга Рамос,Хакими,Доннарума,неужели они хотят выиграть лигу чемпионов? !
          fanliverpoolfan llll
          fanliverpoolfan llll ответ Ice van Reed (раскрыть)
          14 июля в 22:46
          Здравствуйте я тоже давно симпотизирую сборной Нидерланды когда еше играли Бабель и Дирк Кюйт! Да все фанаты Ливерпуля хотели что бы Вейналдум остался в клубе был очень важным игроком клуба спасибо ему за дубль в ворота Барселоны. Тут вопросы не комне руководство клуба виднее но и Клоппу! Футболисты уходят и приходят главное что бы нашли достойную замену Вейналдуму.
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          14 июля в 22:38
          Подержат для рекламы и выкинут в следующем сезоне !
          juvenale
          juvenale
          14 июля в 22:25
          sir_Alex
          sir_Alex
          14 июля в 22:17
          Где фото места на лавке???
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
          14 июля в 22:06
          То что он творил на евро не по силу даже Оливеру Кану, это безумная уверенность и спокойствие , передающаяся всей команде. Это самая сильная сторона вратаря, быть спокойным в больших матчах. С ним можно горы свернуть
          Всея Руси вернулся
          Всея Руси вернулся ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
          14 июля в 21:58
          Крест на карьерах Кариус и Алисон поставили, аха-ха)
          sihafazatron
          sihafazatron
          14 июля в 21:56
          может в 2 вратаря сыграют?)
          juvenale
          juvenale ответ d_fincher (раскрыть)
          14 июля в 21:56
          величие походу увеличивается с количеством нулей в зп)
          juvenale
          juvenale ответ УЕСКА (раскрыть)
          14 июля в 21:55
          конечно ничего не должен)))ведь Милан его в 16 лет сделал вратарем)потом подписал в нагрузку его братца на зп в млн и тд)
          juvenale
          juvenale
          14 июля в 21:54
          бабло решает
          Gahi
          Gahi
          14 июля в 21:44
          Для начала нужно выиграть конкуренцию у Наваса который возможно
          так просто не будет отдавать свои позиции в команде. Удачи
          Ironigor
          Ironigor ответ Дима Логинов (раскрыть)
          14 июля в 21:42, ред.
          Ну да, обычно с такими недостатками и становятся лучшими вратарями на Чемпионате Европы и покупают за огромные деньги у Милана !!!)))
          Ice van Reed
          Ice van Reed ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
          14 июля в 21:41, ред.
          Приветствую! Отвечая тебе это 6666 коммент)С вашей башни веднее что творится в вашем Графстве, я как болельщик Нидерландов глаголю, не могу объективным ибо глаголю субъективщину, он как по мне довольно неплохо в команде был особенно в чемпионском сезоне, касаемо этого, не следил, омоложение нужно все и в каждое ТО, только не берите Кэролов, у МЮ тоже косяки на ТО почему наши клубы похожи и не только что МЮ подрезал эмблему Ливерпуля. Молодняк привлекать, и тогда особо парится на ТО не нужно!
          Q-J-G
          Q-J-G ответ Мessi 10 (раскрыть)
          14 июля в 21:40, ред.
          Молодо-зелено, ПСЖ подсуетился, Доннарумма - поторопился, тем более, что Лига 1, а играл за "Милан"...
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