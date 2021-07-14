ПСЖ объявил о переходе Доннаруммы

Пресс-служба ПСЖ объявила о переходе голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.
Вратарь подписал контракт до лета 2026 года, а также прокомментировал трансфер:
Я очень счастлив быть частью этого великого клуба. Я чувствую себя готовым принять этот новый вызов и продолжать расти здесь. С ПСЖ я хочу выиграть как можно больше трофеев и порадовать болельщиков.
Buongiorno 🧤#WelcomeGigio pic.twitter.com/jqyRdRjcLa— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2021
Перед переходом в ПСЖ Доннарумма трогательно попрощался с болельщиками «Милана».
Между тем, будущее другого кипера парижан Кейлора Наваса находится в подвешенном состоянии.
Да, он отбил несколько пенальти в сериях на Евро. Да, он сделал пару хороших сейвов с испанцами и англичанами, но для топ-вратаря слишком уж серьёзные у него слабые места на данный момент. И не факт, что он их исправить, всё-таки давно играет на высоком уровне и пока от недостатков не избавился, и даже не уменьшил их влияние.
Да, он отбил несколько пенальти в сериях на Евро. Да, он сделал пару хороших сейвов с испанцами и англичанами, но для топ-вратаря слишком уж серьёзные у него слабые места на данный момент. И не факт, что он их исправить, всё-таки давно играет на высоком уровне и пока от недостатков не избавился, и даже не уменьшил их влияние.