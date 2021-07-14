ПСЖ объявил о переходе Доннаруммы

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14 июля 2021, 20:53

Пресс-служба ПСЖ объявила о переходе голкипера «Милана» .

Вратарь подписал контракт до лета 2026 года, а также прокомментировал трансфер:

Я очень счастлив быть частью этого великого клуба. Я чувствую себя готовым принять этот новый вызов и продолжать расти здесь. С ПСЖ я хочу выиграть как можно больше трофеев и порадовать болельщиков.

Перед переходом в ПСЖ Доннарумма трогательно попрощался с болельщиками «Милана».

Между тем, будущее другого кипера парижан Кейлора Наваса находится в подвешенном состоянии.