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«Гранада» подписала воспитанника «Барселоны»

17 июля 2021, 09:17

Пресс-служба «Гранады» сообщает, что клуб подписал игрока «Барселоны» Мончу.

Детали сделки не раскрываются.

Недавно «Гранада» претендовала на украинского вратаря «Реала».

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Все комментарии
jobss
jobss ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
18 июля в 10:42
Не планируется
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ jobss (раскрыть)
18 июля в 10:36, ред.
А денежные ставки не планируются в ближайшее время?
jobss
jobss ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
18 июля в 10:34
Очки для ставок
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ jobss (раскрыть)
18 июля в 10:25
А чЁ с этими очками делать можно? ТОлько на ставки тратить или ещё какие то функции есть?
jobss
jobss ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
17 июля в 09:21
Доброе утро!
Теперь в матчах можно заработать очки только через форму в линии, написав свое мнение, состоящее из не менее 30 слов.

В некоторых непопулярных дивизионах данной возможности заработка очков нет.

В ваших комментариях к матчу 30 слов нет
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 июля в 09:21
Воспитанники бывают разные
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
17 июля в 09:21
Вот истинный уровень этих воспитанников😂😂😂
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