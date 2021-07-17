«Гранада» подписала воспитанника «Барселоны»

Пресс-служба «Гранады» сообщает, что клуб подписал игрока «Барселоны» Мончу.
Детали сделки не раскрываются.
Comunicado | @Monchurodriguez, nuevo mediocentro del Granada 🙌#BienvenidoMonchu #EternaLuchahttps://t.co/v7XZ0VV0rM— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) July 16, 2021
Недавно «Гранада» претендовала на украинского вратаря «Реала».
Теперь в матчах можно заработать очки только через форму в линии, написав свое мнение, состоящее из не менее 30 слов.
В некоторых непопулярных дивизионах данной возможности заработка очков нет.
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Теперь в матчах можно заработать очки только через форму в линии, написав свое мнение, состоящее из не менее 30 слов.
В некоторых непопулярных дивизионах данной возможности заработка очков нет.
В ваших комментариях к матчу 30 слов нет