«Аталанта» и «Вест Хэм» проведут товарищеский матч

Пресс-служба «Аталанты» сообщает, что клуб проведет товарищескую встречу с «Вест Хэмом».

Контрольная игра пройдет 7 августа.

