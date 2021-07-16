Шварц: «Нам надо серьёзно проанализировать матчи с „Яблонцем“ и МТК»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал итоги товарищеских матчей с чешским «Яблонцем» (0:2) и венгерским МТК (0:2).

Матч с МТК ? Пропустили два мяча из-за индивидуальных ошибок. Во втором тайме сыграли значительно лучше, чем в первом. Продемонстрировали неплохую интенсивность, действовали компактно, однако результат неудовлетворительный.

Соперник опоздал на игру? Если честно, то не вижу в этом ничего серьезного. Сталкивался с подобным, но это не имеет ничего общего с тем, что происходило на поле.

Конечно, мы недовольны результатом. В обоих матчах проиграли. Да, моментами действовали неплохо, показывали то, что наигрывалось на тренировках. Но в целом нам сейчас надо серьезно проанализировать оба этих матча и на основе сделанных выводов поговорить с командой.