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Шварц: «Нам надо серьёзно проанализировать матчи с „Яблонцем“ и МТК»

вчера, 00:47

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал итоги товарищеских матчей с чешским «Яблонцем» (0:2) и венгерским МТК (0:2).

Матч с МТК? Пропустили два мяча из-за индивидуальных ошибок. Во втором тайме сыграли значительно лучше, чем в первом. Продемонстрировали неплохую интенсивность, действовали компактно, однако результат неудовлетворительный.

Соперник опоздал на игру? Если честно, то не вижу в этом ничего серьезного. Сталкивался с подобным, но это не имеет ничего общего с тем, что происходило на поле.

Конечно, мы недовольны результатом. В обоих матчах проиграли. Да, моментами действовали неплохо, показывали то, что наигрывалось на тренировках. Но в целом нам сейчас надо серьезно проанализировать оба этих матча и на основе сделанных выводов поговорить с командой.

Также недавно Шварц рассказал, почему «Динамо» отпустило Николая Комличенко в «Ростов».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 06:06
это пока предисловие, не беда
David Young
David Young
вчера в 03:10
Два поражения без забитых голов от команд которые менее богаты и слабее - это плохой результат. Но это товарищеские матчи, главное потом не проваливаться.
Gahi
Gahi
вчера в 03:05, ред.
Для этого и проводятся товарищеские матчи, чтобы лучше узнать проблемные позиции из-за которых соперники забивают голы. При правильном анализе каждой игры можно успеть устранить возникающие ошибки игроков перед началом чемпионата, чтобы уже стараться их не допускать заново в самих матчах. Шварц опытный наставник, уже наверное через такие игры определился со стартовым составом на который и ляжет вся ответственность и задача успешного выступления Динамо в чемпионате РПЛ. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:16
Для того и играются матче в период подготовки к чемпионату. Думаю, что тренерский коллектив учтет ошибки и сделает правильные выводы. Команда у Динамо молодая и довольно таки перспективная. Надеюсь , они в грядущем сезоне выступят более успешно, все для этого у них есть.
Всем здоровья.
протон1
протон1
вчера в 00:58
очень слабо динамо очень. как бы не было похоже у черчесова на товарняках. и уже в основных играх в пл
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:49, ред.
Я думаю выводы будут сделаны правильно.
До начала Чемпионата можно всё подправить.
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