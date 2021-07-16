Шварц: «Нам надо серьёзно проанализировать матчи с „Яблонцем“ и МТК»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал итоги товарищеских матчей с чешским «Яблонцем» (0:2) и венгерским МТК (0:2).
Матч с МТК? Пропустили два мяча из-за индивидуальных ошибок. Во втором тайме сыграли значительно лучше, чем в первом. Продемонстрировали неплохую интенсивность, действовали компактно, однако результат неудовлетворительный.
Соперник опоздал на игру? Если честно, то не вижу в этом ничего серьезного. Сталкивался с подобным, но это не имеет ничего общего с тем, что происходило на поле.
Конечно, мы недовольны результатом. В обоих матчах проиграли. Да, моментами действовали неплохо, показывали то, что наигрывалось на тренировках. Но в целом нам сейчас надо серьезно проанализировать оба этих матча и на основе сделанных выводов поговорить с командой.
Также недавно Шварц рассказал, почему «Динамо» отпустило Николая Комличенко в «Ростов».
Всем здоровья.
Всем здоровья.