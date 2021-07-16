Влашич вернулся в расположение ЦСКА

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16 июля 2021, 17:07

Полузащитник ЦСКА вернулся в «армейский» клуб после участия в Евро-2020 за сборную Хорватии и последующего предоставленного отдыха.

«Никола Влашич прибыл в Москву и сегодня провел тренировку с армейцами», - сообщает пресс-служба ЦСКА в твиттере.

Ранее отец Влашича подтвердил информацию о переговорах по трансферу Николы в один из топ-клубов Италии.