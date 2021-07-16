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Влашич вернулся в расположение ЦСКА

16 июля 2021, 17:07

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вернулся в «армейский» клуб после участия в Евро-2020 за сборную Хорватии и последующего предоставленного отдыха.

«Никола Влашич прибыл в Москву и сегодня провел тренировку с армейцами», - сообщает пресс-служба ЦСКА в твиттере.

Ранее отец Влашича подтвердил информацию о переговорах по трансферу Николы в один из топ-клубов Италии.

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Мага Шульман
Мага Шульман ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 июля в 06:21
Скорее всего, это элементарная деградация.
Мага Шульман
Мага Шульман
17 июля в 06:20
" И вот опять передо мной 26, вышка, часовой. Кошмары, кошмары, ***, кошмары".
форева
форева
17 июля в 01:50
Ну и чудненько!)
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 23:32
будет в цска как минимум этот сезон)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 июля в 23:13
Сам не пойму в чем дело??? Ощущение , что парень как то потяжелел, нет прежней резкости, прежнего виртуозного дриблинга. Парня просто было не узнать.
udg7ytce2fkd
udg7ytce2fkd
16 июля в 21:42
Хорошо. Но не факт что останется в ЦСКА.
112910415
112910415
16 июля в 21:14
По-прежнему возможны разные варианты
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июля в 19:21
Да, на Евро одну игру сыграл нормально. Маловато. Может травма еще не прошла? А может психологически не в порядке.
oFANATo
oFANATo
16 июля в 19:18
С возвращением, Никола!.
Удачи в ЦСКА и без травм!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
16 июля в 19:13
В возвращением в армейский строй, Никола! Надеюсь, что этот сезон он доиграет в ЦСКА)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 июля в 19:03
Да это понятно. Плохо то , что весной и на Евро себя не проявил особо, может хоть начало чемпионата нормально проведет. Посмотрим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июля в 18:52
До закрытия трансферного окна почти 2 месяца. Такие переходы быстро не делаются. Я думаю, что кроме Милана есть еще 2-3 варианта в разных стадиях переговоров. Ему же тоже не хочется абы куда идти. Все таки Милан сейчас не топ. Возможно будут другие варианты. А может и до зимы останется. Все возможно.
drug01
drug01
16 июля в 18:16
Значит Влашич пока в цска это очень важно для клуба будет начало первенства а там может подумать о другом клубе...... Спешить не надо!!!!!
msa79
msa79
16 июля в 18:07
Уйдет из ЦСКА за бесплатно, после завершения контракта, не будет с ним ни каких трансферов
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 18:07
За трудовой книжкой приехал???
mihaluch
mihaluch
16 июля в 18:02
Хотели по дешовке Влашича взять не получилось.
1bear
1bear
16 июля в 17:40
его стоимость 30 млн.,и нельзя продавать дешевле
Serg_Diamond
Serg_Diamond
16 июля в 17:25
Пока он еще игрок ЦСКА
beefs
beefs
16 июля в 17:23
приехал что бы попрощаться...
Ironigor
Ironigor
16 июля в 17:17, ред.
Кеша вернулся !!!
Один вопрос и очень важный, - " Надолго ли " ???
протон1
протон1
16 июля в 17:11
Не долго,Влашич,в Милане отыграл.Шо та,пошло не так.)))
sihafazatron
sihafazatron
16 июля в 17:08
пока это ничего не говорит о его будущем
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