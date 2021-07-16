Влашич вернулся в расположение ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вернулся в «армейский» клуб после участия в Евро-2020 за сборную Хорватии и последующего предоставленного отдыха.
«Никола Влашич прибыл в Москву и сегодня провел тренировку с армейцами», - сообщает пресс-служба ЦСКА в твиттере.
Ранее отец Влашича подтвердил информацию о переговорах по трансферу Николы в один из топ-клубов Италии.
Удачи в ЦСКА и без травм!!!
Удачи в ЦСКА и без травм!!!
Один вопрос и очень важный, - " Надолго ли " ???
Один вопрос и очень важный, - " Надолго ли " ???