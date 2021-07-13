«Спартаку» снова нужен правый защитник, «Зенит» ищет вратаря. Уязвимые места топ-клубов РПЛ

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вчера, 16:04

Лето в разгаре, но трансферная жара впереди.

Нисколько не сомневаюсь, что в этом году «рынок тяжелый», особенно для российских клубов. В годы крупных турниров продавать несколько проще, чем покупать, если речь идет о поиске действительно качественного усиления. Никто не спешил расставаться с футболистами до завершения Евро, да и многие клубные менеджеры провели это время в отпусках, но с середины июля начинается активная фаза работы на трансферном рынке. Представители РПЛ больше других заинтересованы в быстрых сделках, так как новый сезон стартует уже через 10 дней. Посмотрим, кого не хватает ведущим клубам.

«Зениту» требуется основной вратарь. Но это не точно

Чемпионы России не были слишком настойчивы во время переговоров с Андреем Лунёвым, представители вратаря считают, что клуб вел себя «странно», словно сомневался в необходимости продления отношений с голкипером, который поучаствовал в завоевании трех чемпионских титулов. В результате Лунёв покинул «Зенит» свободным агентом и уже присоединился к леверкузенскому «Байеру», где попытается навязать конкуренцию Лукашу Градецки.

На данный момент в распоряжении Сергея Семака два голкипера — 34-летний Михаил Кержаков и 18-летний Даниил Одоевский, который дебютировал в составе «Зенита» в последнем туре прошлого сезона (победа над «Тамбовом» со счетом 5:1). «Сине-бело-голубым» можно не беспокоиться о приобретении голкипера только в том случае, если талант Одоевского признан уникальным и на Даниила готовы делать ставку уже сейчас.

Если же Одоевскому пока рановато становиться в ворота на правах первого номера, то «Зенит» должен выходить на рынок и искать там вратаря, который сможет стать основным. Понятно, что это будет россиянин, что существенно сокращает круг кандидатов. С учетом прочих условий вырисовывается такой шорт-лист: Матвей Сафонов — приоритетный вариант, но если «Краснодар» упрется и заломит цену, то можно забрать из «Химок» Илью Лантратова.

На данный момент активных попыток подписать нового вратаря «Зенит» не предпринимает. Может быть, переговоры проходят в полнейшей тишине. Но есть и более любопытный вариант. Что если петербуржцы готовы дать шанс Одоевскому на старте сезона, посмотреть на него в официальных играх? Если проявит себя хорошо, то необходимость в трансфере отпадет, в противном случае, у «Зенита» будет время до 8 сентября, чтобы подписать голкипера (активировать некие договоренности).

«Спартак» снова ищет правого защитника

А вот это уже точно, эту информацию подтвердил генеральный директор Евгений Мележиков, заявивший о том, что шорт-лист сформирован и начинаются переговоры. Среди кандидатов — только иностранцы. Вы справедливо можете напомнить, что «Спартак» уже искал правого защитника в прошлом году и подписал Мозеса. Виктора называли «правым защитником» весьма условно, для схемы Доменико Тедеско с тремя центрбеками нигериец еще подходил в качестве игрока, закрывающего всю бровку, но для игры на позиции классического крайнего защитника у него нет необходимых навыков.

Руй Витория перестроил «Спартак» на схему 4-2-3-1, Мозес у него играет на правом фланге атаки, а место в защите пока делят 37-летний Андрей Ещенко и Николай Рассказов, который прошлый сезон провел в тульском «Арсенале» на правах аренды. И, мягко говоря, не феерил. «Красно-белым» придется расстаться с кем-то из входящих в основную обойму легионеров, чтобы подписать иностранца на правый фланг защиты, но клуб готов отпустить Крала, Понсе или Хендрикса, если поступят достойные предложения.

Что касается потенциальных кандидатов, то инсайдеры пока писали только о защитнике сборной Хорватии Йосипе Юрановиче, чьим трансфером владеет варшавская «Легия». Интересный футболист, однако его агент опроверг контакты со «Спартаком» и призвал не верить слухам. Очень любопытно, кто входит в шорт-лист «красно-белых» и кто усилит проблемную позицию. Будет ли это известный футболист, может быть, участник Евро-2020 или неизвестный нам игрок, скажем, из Южной Америки?

ЦСКА : количественно состав укомплектован, а качественно…

«Армейцы» еще до начала сборов подписали контракты с Антоном Заболотным и Максимом Мухиным, футболисты сборной России призваны заполнить лакуны в составе на позициях центрфорварда и опорного полузащитника. Есть и слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который после этих трансферов заявил, что новых существенных кадровых изменений ждать не приходится:

Не думаю, что будут какие-то трансферы. Мы собрали хороший состав, у нас молодые ребята.

Команда действительно укомплектована количественно — минимум по два человека на каждую позицию. Появление новых игроков могут спровоцировать только продажи. Если уйдет Никола Влашич, то появится вакансия в полузащите и деньги на приобретение замены хорвату. У болельщиков ЦСКА есть определенные сомнения по целому ряду футболистов, но им придется отбросить скепсис и довериться Гинеру, Бабаеву и Алексею Березуцкому, которые верят в этот состав.

«Краснодар»: разыскивается центральный нападающий

По окончании сезона-2020/21 «Краснодар» покинули три центрфорварда: Маркус Берг, Ари и Евгений Марков. «Быки» уже успели подписать нападающего «Ахмата» Владимира Ильина, но он не тянет на роль ведущего форварда для команды с амбициями «Краснодара». Южане планируют провернуть мощный трансфер, якобы уже дал свое согласие на переход в российский клуб нигерийский форвард «Альмерии» Умар Садик, забивший 20 голов в прошедшем сезоне в испанской Сегунде. Если сделка состоится, это будет самый дорогой трансфер в истории «Краснодара»: отступные за Садика составят 18-20 миллионов евро.

«Локомотиву» нужен центральный защитник

Марко Николич в недавнем интервью заявил, что ждет новичков на позиции ушедшего в ЦСКА Максима Мухина и перешедшего на тренерскую работу Ведрана Чорлуки, то есть в центр защиты и опорную зону. В центре поля ситуация не настолько драматичная, все-таки там есть Крыховяк, Баринов, Куликов и Магкеев, а вот в центре обороны осталось две боеспособных единицы — Пабло и Мурило. При этом «Локомотив» не скован лимитом: в команде только 6 иностранцев, две вакансии для легионеров открыты.

«Рубин» готов к сезону

Казанцы свободным агентом подписали Владислава Игнатьева, а также позаботились на случай продажи Хвичи Кварацхелии, заключив контракт с вингером из чемпионата Швеции Сеадом Хакшабановичем. В распоряжении Леонида Слуцкого сбалансированный состав без слабых мест. «Рубин» своевременно укомплектовался и не будет производить важные перестановки «на коленках». Это может дать казанскому клубу преимущество на старте сезона.

«Динамо» ждет центрального нападающего

«Бело-голубые» пока что грамотно разбираются со своими проблемами, уже наложили нелишние швы там, где было тонко и могло порваться. Фабиан Бальбуэна, защитник с опытом выступлений в АПЛ должен помочь Роману Евгеньеву добиться прогресса. Уругваец Диего Лаксальт усилит левый фланг, а Гильермо Варела вот-вот должен заключить полноценный контракт с «Динамо».

Приобретение Луки Гагнидзе — это трансфер на перспективу, а прямо сейчас команде Сандро Шварца нужен сильный нападающий. Комличенко отдали «Ростову», остались молодые Тюкавин и Грулев, но для борьбы за еврокубки нужен кто-то не только дерзкий, но и бывалый. Звали Марко Арнаутовича, что дает нам понимание о калибре и типе нападающего, которого ждут в «Динамо». Симпатичному пазлу нужен завершающий картинку элемент.