Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что полузащитник продолжит карьеру в «Порту», как это и ожидалось.

Хавбек подписал контракт с португальским клубом до 2025 года.

Marko Grujic has completed a permanent transfer to @FCPorto.



Everyone at # LFC thanks Marko for his contributions to the club and wishes him the best for the future 👊

LFC