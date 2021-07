«Самый гадкий трансфер века». Стевен Бергейс сменил «Фейеноорд» на «Аякс» и записался в «Иуды»

Встречайте самого ненавидимого человека в Нидерландах.

В Нидерландах случился трансфер, который мгновенно вернул часть культурных голландцев в Средневековье: на улицах жгут футболки, в адрес «предателя» повсеместно сыплются страшные проклятия. Чтобы вы понимали, футбольному сражению «Аякса» и «Фейеноорда» уже 100 лет, а идеологическому противостоянию Амстердама и Роттердама — половина тысячелетия, роттердамские рабочие никогда не любили амстердамских зазнаек, умников и бумагомарателей всех сортов. И наоборот. Это столкновение двух разных мировоззрений, которое в наши спокойные времена находит самый агрессивный выход в футбольной борьбе «Аякса» и «Фейеноорда».

Значимых трансферов между непримиримыми соперниками не случалось с середины 1983-го, когда Йохан Кройф решил завершить карьеру в «Фейеноорде», так как родной «Аякс» отказал ему в контракте из-за возраста. Легендарного Йоханнеса проклинали по обе стороны баррикад, но хотя бы обошлось без физического насилия, как в случае с Вимом Янсеном. Уроженец Роттердама и легенда «Фейеноорда» с 15-летним стажем выступлений за «Гордость Юга» отправился на заработки в США , но уже через несколько месяцев вернулся в Голландию и подписал контракт с «Аяксом». На первой же игре в родном городе Виму в глаз прилетел слепленный крепкими рабочими руками снежок мести, пришлось досрочно покинуть поле из-за травмы.

В XXI веке трансферное сообщение между «Аяксом» и «Фейеноордом» почти не работало. Если говорить о прямых переходах, то Стевен Бергейс стал всего лишь четвертым футболистом за последнюю четверть века, который осмелился пройти путь между двумя нидерландскими городами, и первым, кто вышел из Роттердама в направлении Амстердама. В отличие от трех своих предшественников, Стевен действительно взбудоражил толпы фанатов.

Судите сами. Вратарь Кеннет Вермер на момент трансфера из «Аякса» в «Фейеноорд» уже давно и безнадежно потерял место в стартовом составе столичного клуба. Переход запасного голкипера не слишком заводит. Был еще чемпион Европы Ангелос Харистеас, который на клубном уровне не был большим форвардом. После сенсационного триумфа сборной Греции на Евро-2004 автор «Золотого мяча» в финальном матче с португальцами получил приглашение из «Аякса», но так и не заиграл в Амстердаме. Через два года перебрался в «Фейеноорд», где тоже не снискал славы и задержался всего на сезон.

Ну, а третий смельчак — Эвандер Сно, чье имя вряд ли вам о чем-то говорит. Хотя, в 18 лет этот опорный полузащитник с суринамскими корнями считался дико талантливым и удостаивался сравнений с Райкардом и Гуллитом. Тут-то «Фейеноорд» и нанес «Аяксу» укол, забрав юного Эвандера прямо из академии в свою главную команду, за которую Сно так и не сыграл. Позже он даже вернулся в Амстердам, но закрепиться в рядах «Аякса» не сумел, да и вообще карьера у парня не задалась, особенно с учетом выданных авансов.

Слухи о резонансном переходе ходили с середины июня, но фанаты упорно отказывались верить, что Бергейс пойдет на такой шаг, поэтому клапаны сорвало уже после официального объявления «Аякса». Капитан, лучший бомбардир и лучший игрок «Фейеноорда» последних лет разочаровал сотни тысяч фанатов в Роттердаме и вряд ли может рассчитывать на теплый прием миллионами поклонников «Аякса» по всему мира.

Если убрать эмоциональную составляющую, то это блестящая сделка для «Аякса», который всего лишь за 5.5 миллионов евро получил одного из лучших игроков Эредивизи, который достаточно опытный, но еще не старый (29 лет) и голоден до побед, которых был лишен в «Фейеноорде». Стевен провел в Роттердаме 5 лет, а вообще он воспитанник «Твенте», что дает ему некую индульгенцию.

С другой стороны, Бергейс сыграл 199 матчей за «Гордость Юга», забил в них 87 голов и носил капитанскую повязку. Фанаты «Фейеноорда» незамедлительно объявили Стевена «жалким предателем», несложно найти видеоролики со сжиганием его футболок. Местная пресса тоже подливает масла в огонь, переход Бергейса уже назвали и самым спорным, и самым гадким, и самым громким трансфером столетия в Нидерландах.

Steven Berghuis will turn 30 on the 19th of December, and guess what... Steven Berghuis will have to face Feyenoord (away) with Ajax on the 19th of December.



Meanwhile his shirts are getting burned already.. pic.twitter.com/Du4v68Exyw