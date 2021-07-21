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«Урал» приостановил продажу билетов на домашние матчи

вчера, 12:32

Пресс-служба «Урала» сообщает, что клуб приостановил продажу билетов на матчи РПЛ против «Краснодара» и «Нижнего Новгорода».

Уважаемые болельщики! Сегодня было принято решение приостановить продажу билетов на матчи с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом», а также абонементов на новый сезон. Это связано с тем, что в настоящее время отмечается рост заболеваемости среди населения новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Дальнейшие решения по поводу проведения матчей будут приняты исходя из данных оперативного штаба по коронавирусу в Свердловской области.

Ранее стало известно, сколько людей смогут посетить матч РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

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протон1
протон1
вчера в 16:04
Если верить зомбоящику, то Москва уже должна была на половину опустеть (по их данным 6 млн из 12 заболели), чего не происходит.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:26
Может есть смысл ради болельщиков поменяться кругами с Нижним Новгородом, с Краснодаром уже поздно.
drug01
drug01
вчера в 12:55
Надо быть внимательней к этой чуме
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:37
Вот ведь досада...
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