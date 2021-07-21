«Урал» приостановил продажу билетов на домашние матчи

Пресс-служба «Урала» сообщает, что клуб приостановил продажу билетов на матчи РПЛ против «Краснодара» и «Нижнего Новгорода».

Уважаемые болельщики! Сегодня было принято решение приостановить продажу билетов на матчи с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом», а также абонементов на новый сезон. Это связано с тем, что в настоящее время отмечается рост заболеваемости среди населения новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Дальнейшие решения по поводу проведения матчей будут приняты исходя из данных оперативного штаба по коронавирусу в Свердловской области.