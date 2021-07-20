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Фаната «Зенита» арестовали на 10 суток за брошенный файер

20 июля 2021, 18:27
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Московский районный суд Калининграда постановил арестовать болельщика «Зенита» на 10 суток за брошенный в болельщика «Локомотива» файер.

Судом установлено, что 17 июля 2021 года около 17 часов житель Ленинградской области К. двигаясь в составе группы болельщиков команды «Зенит» от гостиницы «Кайзерхоф» в сторону стадиона «Калининград», около д. 14 по ул. Октябрьская в г. Калининграде, в общественном месте, распевал песни с содержанием нецензурной брани, а также зажег пиротехническое изделие «фаер» и бросил его в ряд людей, таким образом, нарушив общественный порядок и выразив явное неуважение к обществу.

В судебном заседании К. вину в совершении административного правонарушения признал частично, указав, что песен с содержанием нецензурной брани не распевал, тот факт, что кинул «фаер» в болельщика команды «Локомотив» не оспаривал, но указал, что сделал это в ответ на показанный им неприличный жест.

Заслушав пояснения К. и изучив материалы дела, суд пришел к виновности К., что подтверждается протоколом об административном правонарушении от 18.07.2021 года, рапортами сотрудников полиции, объяснениями, и др. доказательствами по делу.

Ранее суд оштрафовал болельщика «Зенита» за баннер в адрес владельца команды, которая является одним из главных соперников питерского клуба.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 21:46
Отдельные же субъекты. Что смешного?
oFANATo
oFANATo ответ pomor45 (раскрыть)
20 июля в 23:23, ред.
Ещё один смешной момент.....город Санкт- Петербург, а область называется Ленинградская.
pomor45
pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
20 июля в 21:28
Ленинградская область - отдельный, равноправный субъект РФ. Ты же не смешиваешь Москву и Московскую область.
Брулин
Брулин
20 июля в 21:23
Культурная столица же)
И файер выдернул оттуда)
oFANATo
oFANATo
20 июля в 21:02
Ох уж эта культурная столица.......
andrefino13
andrefino13
20 июля в 20:34
Таких много в нашей стране.... Салтыков - Щедрин давно о них писал. Дураки и дороги :Гордость России.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ протон1 (раскрыть)
20 июля в 20:32
Это у них многолетняя традиция https://gazeta.spb.ru/588614-0/
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 июля в 20:09
Я бы на пару лет отправил в тайгу пожары тушить.
протон1
протон1
20 июля в 19:03
где они эти файера проносят в каком месте?
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
20 июля в 19:01
И плюс ➕ два года расстрела на Красной площади !)))
Zenit_84
Zenit_84
20 июля в 18:56
10 суток на подумать у него есть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир 77 (раскрыть)
20 июля в 18:53
Его не выпустили из ковидного госпиталя, а так бы он приехал и распевал бы неприличные песни. А как его зовут я забыл.
stanichnik
stanichnik
20 июля в 18:47
За такие хулиганские действия два года в самый раз
SHMEL258
SHMEL258
20 июля в 18:44
Никогда не понимал смысла этих быдлячих поступков-кидания файеров в кого-либо. Люди , совершающие такие поступки, независимо от клубной принадлежности далеки от действительности, не способны осознать всю тяжесть своего гнусного поступка...
Владимир 77
Владимир 77
20 июля в 18:43
На самом деле фаната звали Михаил,он был с усами и в большой шляпе.
beefs
beefs
20 июля в 18:37
Даано пора таких судить...
Стасодзюб
Стасодзюб
20 июля в 18:30
Культурная столица)))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 июля в 18:29
Файером так-то и увечья нанести можно.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 18:28
Теперь посадят,или расстреляют
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