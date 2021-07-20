Фаната «Зенита» арестовали на 10 суток за брошенный файер

Московский районный суд Калининграда постановил арестовать болельщика «Зенита» на 10 суток за брошенный в болельщика «Локомотива» файер.

Судом установлено, что 17 июля 2021 года около 17 часов житель Ленинградской области К. двигаясь в составе группы болельщиков команды «Зенит» от гостиницы «Кайзерхоф» в сторону стадиона «Калининград», около д. 14 по ул. Октябрьская в г. Калининграде, в общественном месте, распевал песни с содержанием нецензурной брани, а также зажег пиротехническое изделие «фаер» и бросил его в ряд людей, таким образом, нарушив общественный порядок и выразив явное неуважение к обществу.

В судебном заседании К. вину в совершении административного правонарушения признал частично, указав, что песен с содержанием нецензурной брани не распевал, тот факт, что кинул «фаер» в болельщика команды «Локомотив» не оспаривал, но указал, что сделал это в ответ на показанный им неприличный жест.

Заслушав пояснения К. и изучив материалы дела, суд пришел к виновности К., что подтверждается протоколом об административном правонарушении от 18.07.2021 года, рапортами сотрудников полиции, объяснениями, и др. доказательствами по делу.