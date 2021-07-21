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Матч «Спартака» и «Нижнего Новгорода» смогут увидеть не более 500 человек

вчера, 11:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород07.08.2021 в 20:00 Не начался

Стало известно об ограничении посещаемости матча 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

Как сообщает источник со ссылкой на документы Роспотребнадзора, проведение матча возможно в присутствии не более 500 зрителей. Такое ограничение связано с новой волной коронавирусной инфекции.

Матч «Спартак» — «Нижний Новгород» пройдет 7 августа на «Открытие Арене».

Ранее стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч «Крылья Советов» — «Ахмат».

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протон1
протон1
вчера в 16:09, ред.
500 чел и только вакцинированных впустят.
112910415
112910415
вчера в 13:48
это странно, это невозможно !
makkie
makkie
вчера в 13:03
Офигеть!
И это при том, что коням разрешили до 15 000 зрителей на трибунах - в той же Москве.
Где логика или снова двойные стандарты?
Игроки и тренеры цска не привитые к тому же!
YVG
YVG
вчера в 12:26
А 500 хоть придут?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:15
Явный перебор , здесь кроется чей-то заговор !!!)))
Брулин
Брулин
вчера в 12:12
Никакого смысла в действиях властей и конкретно оленевода давно нет. Пора привыкнуть что нами правят идиоты. 🤷🏻‍♂
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:09
У кого денег больше тот и придёт.
ДСА
ДСА
вчера в 12:07
И всех их загонят на один сектор трибуны...
Renton36
Renton36
вчера в 12:03
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:01
    Времени до третьего тура ещё вагон и маленькая тележка. Федун подсуетится, вакцинирует всех прямо перед матчем. Т.е. укололся-прошёл на трибуну.
    Это в порядке прикола, но на самом деле он что-нить придумает. Футбол должен приносить прибыль, а 500 человек зрителей - да там стюардов и обслуги больше будет.
    Матч пойдёт в минус, а кому это надо?
    Может, нолик один не пропечатался? 5 тыщ больше похоже на правду...
    Cat01
    Cat01
    вчера в 11:53
    С болельщиками лучше
    drug01
    drug01
    вчера в 11:52
    Это слишком мало
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 11:51
    Хоть столько!
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