Матч «Спартака» и «Нижнего Новгорода» смогут увидеть не более 500 человек

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вчера, 11:49

Стало известно об ограничении посещаемости матча 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

Как сообщает источник со ссылкой на документы Роспотребнадзора, проведение матча возможно в присутствии не более 500 зрителей. Такое ограничение связано с новой волной коронавирусной инфекции.

Матч «Спартак» — «Нижний Новгород» пройдет 7 августа на «Открытие Арене».

Ранее стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч «Крылья Советов» — «Ахмат».