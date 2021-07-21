Матч «Спартака» и «Нижнего Новгорода» смогут увидеть не более 500 человек

Стало известно об ограничении посещаемости матча 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».
Как сообщает источник со ссылкой на документы Роспотребнадзора, проведение матча возможно в присутствии не более 500 зрителей. Такое ограничение связано с новой волной коронавирусной инфекции.
Матч «Спартак» — «Нижний Новгород» пройдет 7 августа на «Открытие Арене».
Ранее стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч «Крылья Советов» — «Ахмат».
И это при том, что коням разрешили до 15 000 зрителей на трибунах - в той же Москве.
Где логика или снова двойные стандарты?
Игроки и тренеры цска не привитые к тому же!
И это при том, что коням разрешили до 15 000 зрителей на трибунах - в той же Москве.
Где логика или снова двойные стандарты?
Игроки и тренеры цска не привитые к тому же!
Это в порядке прикола, но на самом деле он что-нить придумает. Футбол должен приносить прибыль, а 500 человек зрителей - да там стюардов и обслуги больше будет.
Матч пойдёт в минус, а кому это надо?
Может, нолик один не пропечатался? 5 тыщ больше похоже на правду...
Это в порядке прикола, но на самом деле он что-нить придумает. Футбол должен приносить прибыль, а 500 человек зрителей - да там стюардов и обслуги больше будет.
Матч пойдёт в минус, а кому это надо?
Может, нолик один не пропечатался? 5 тыщ больше похоже на правду...