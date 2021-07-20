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На матч «Крылья» — «Ахмат» смогут допустить только 30% зрителей

20 июля 2021, 16:01
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат25.07.2021 в 19:00 Не начался

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что матч первого тура РПЛ между самарским клубом и «Ахматом» смогут посетить 30 процентов зрителей от общей вместимости стадиона.

Предварительно разрешили пускать 30% на матч, но с соблюдением всех норм против коронавируса, спасибо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. На все ли матчи это будет распространяться? Каждый день ситуация в области меняется, может поменяться и в другую сторону. Сейчас ситуация такая.

Ранее стало известно, что один из ведущих клубов России будет пускать на стадион только фанатов, у которых есть QR-код.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Gahi
Gahi
20 июля в 17:30, ред.
Ситуация с коронавирусом многое что изменила в каждодневном укладе нашей жизни, приходится ограничиваться теми мерами предосторожности которые рекомендую врачи эпидемиологи, чтобы минимизировать риск заразиться этим вирусом. Но при всем этом жизнь продолжается и футбол остаётся одним из видов спорта который будет всегда притягивать к себе большое количество людей. Поэтому хочется чтобы игра команд в новом сезоне ещё больше радовала болельщиков независимо от того какое количество допустили на стадион людей по тем или иным причинам, ибо большая армия поклонников все равно остаётся у экрана телевизора. Удачи Всем и крепкого здоровья.
протон1
протон1
20 июля в 17:18
Большая опасность пандемии!!!!
А еще лучше всем сидеть дома и не ходить голосовать на дурацкие поправки в Конституцию
Самоизоляция должна быть полной!!!
Ironigor
Ironigor
20 июля в 16:58
Тяжело бадаться с Питером и Москвой по поводу разрешений посещения на матч. Увы таковы реалии.
112910415
112910415
20 июля в 16:58
пусть для начала так
ermak6848
ermak6848
20 июля в 16:54
на откртие чемпионата России малова то конечно..
Вперед Крылышки !!!
stanichnik
stanichnik
20 июля в 16:46
Не думаю что статистика заболеваемости Ковидом в Самаре сильно отличается в среднем по стране, но уж точно не хуже, чем в Питере или Москве, где допуск болельщиков на стадионы ограничивают половиной посадочных мест, в то время как в Самаре на матч первого круга между местными Крыльями Советов и Ахматом разрешили заполнить тридцать процентов от общей вместимости арены. Безусловно, здоровье зрителей должно быть в приоритете и местные власти несут ответственность за состоянием распространения пандемии в регионе, но эти ограничительные полумеры, на фоне остальных городов, где так же, как и в столицах ограничились половиной мест, выглядят мягко говоря скорее популистскими, чем прагматичными. Берегите себя, соблюдайте меры предосторожности!
beefs
beefs
20 июля в 16:26
а придет такое количество зрителей на матч...
STVA 1
STVA 1
20 июля в 16:12
Наверное это правильно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 июля в 16:05
Ну хоть столько и за это спасибо!
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