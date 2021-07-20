На матч «Крылья» — «Ахмат» смогут допустить только 30% зрителей

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20 июля 2021, 16:01

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что матч первого тура РПЛ между самарским клубом и «Ахматом» смогут посетить 30 процентов зрителей от общей вместимости стадиона.

Предварительно разрешили пускать 30% на матч, но с соблюдением всех норм против коронавируса, спасибо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. На все ли матчи это будет распространяться? Каждый день ситуация в области меняется, может поменяться и в другую сторону. Сейчас ситуация такая.

Ранее стало известно, что один из ведущих клубов России будет пускать на стадион только фанатов, у которых есть QR-код.