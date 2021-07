Яя Туре посетил тренировку «Ливерпуля» и сделал фото с Клоппом

Тренер «Ахмата» посетил тренировку «Ливерпуля».

«Приятно познакомиться с тренером Клоппом и посмотреть, как тренируется „Ливерпуль“!

Топ-тренер и очень скромный человек. Мне очень понравилось провести время с вами», – написал экс-игрок «Ман Сити» и «Барселоны» в твиттере, прикрепив фото с Клоппом и лидерами команды.

Great to meet coach Klopp and watch the @liverpoolfc squad training! 🙌🏾 Top manager and what a humble man, really enjoyed my time with you coach Klopp and the lads here today👍🏾 pic.twitter.com/biCcQ4uaan