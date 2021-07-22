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Алаба провёл первую тренировку в «Реале»

22 июля 2021, 13:11

Пресс-служба «Реала» сообщает, что защитник Давид Алаба провёл первую тренировку с мадридским клубом.

Алаба будет выступать в «Реале» под номером легендарного капитана «сливочных».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
22 июля в 14:56
Сколько мы знаем таких договорённостей, которые в итоге оставались только договорённостями, но по факту, трансфер "Реал-Алаба", оформлен, когда главный тренер К.Анчелотти, а о предварительной договорённости, знаю, Алаба ещё говорил, что хочет играть за "Реал", главный тренер которого, З.Зидан...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Q-J-G (раскрыть)
22 июля в 14:51
Трансфер Алабы не имеет никакого отношения к Анчелотти. Реал вёл Алабу уже давно, как минимум с зимы. Первые договорённости уже тогда были.
Q-J-G
Q-J-G
22 июля в 14:10
После второго пришествия К.Анчелотти в "Реале" произошли два существенных события:
1.«Реал» нанял нового тренера по физподготовке после 50 травм за сезон. Это надо было сделать намного раньше, но как ни странно, бывшие главные тренеры не предавали существенного значения этому вопросу..
2.Трансфер - Алаба. Очень хороший трансфер, с игроком, который усилит любую команду...

Хочется верить, что второе пришествие в качестве главного тренера К.Анчелотти,(2-го июня 2021 г.) будет намного удачнее, чем второе пришествие З.Зидана, во всяком случае, изменения, которые произошли после того, как К.Анчелотти возглавил "Реал" обнадёживают и впечатляют...
Predator94
Predator94
22 июля в 13:37
Алаба в первый раз сходил в сортир
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 13:21
Одним темным в Реале стало больше.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 июля в 13:13
Удачи в новом клубе.
Q-J-G
Q-J-G
22 июля в 13:13
Отличный трансфер "Реала"
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