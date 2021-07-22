Алаба провёл первую тренировку в «Реале»

Пресс-служба «Реала» сообщает, что защитник Давид Алаба провёл первую тренировку с мадридским клубом.
🔥 ¡Primer entrenamiento de @David_Alaba en #RMCity! pic.twitter.com/Ql8eEJ1bGD— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 22, 2021
Алаба будет выступать в «Реале» под номером легендарного капитана «сливочных».
1.«Реал» нанял нового тренера по физподготовке после 50 травм за сезон. Это надо было сделать намного раньше, но как ни странно, бывшие главные тренеры не предавали существенного значения этому вопросу..
2.Трансфер - Алаба. Очень хороший трансфер, с игроком, который усилит любую команду...
Хочется верить, что второе пришествие в качестве главного тренера К.Анчелотти,(2-го июня 2021 г.) будет намного удачнее, чем второе пришествие З.Зидана, во всяком случае, изменения, которые произошли после того, как К.Анчелотти возглавил "Реал" обнадёживают и впечатляют...
1.«Реал» нанял нового тренера по физподготовке после 50 травм за сезон. Это надо было сделать намного раньше, но как ни странно, бывшие главные тренеры не предавали существенного значения этому вопросу..
2.Трансфер - Алаба. Очень хороший трансфер, с игроком, который усилит любую команду...
Хочется верить, что второе пришествие в качестве главного тренера К.Анчелотти,(2-го июня 2021 г.) будет намного удачнее, чем второе пришествие З.Зидана, во всяком случае, изменения, которые произошли после того, как К.Анчелотти возглавил "Реал" обнадёживают и впечатляют...