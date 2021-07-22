«Байер» показал тренировку вратарей с участием Лунёва

Пресс-служба «Байера» опубликовала видео тренировки голкиперов.
В тренировочном занятии принимал участие российский вратарь Андрей Лунёв.
July 22, 2021
Ранее известный российский голкипер оценил перспективы Лунёва в «Байере».
Пресс-служба «Байера» опубликовала видео тренировки голкиперов.
В тренировочном занятии принимал участие российский вратарь Андрей Лунёв.
July 22, 2021
Ранее известный российский голкипер оценил перспективы Лунёва в «Байере».
Ждем дебюта в основе.
Всем здоровья.
Ждем дебюта в основе.
Всем здоровья.