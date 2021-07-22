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«Байер» показал тренировку вратарей с участием Лунёва

22 июля 2021, 11:50

Пресс-служба «Байера» опубликовала видео тренировки голкиперов.

В тренировочном занятии принимал участие российский вратарь Андрей Лунёв.

Ранее известный российский голкипер оценил перспективы Лунёва в «Байере».

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Все комментарии
протон1
протон1
22 июля в 20:03
Удачи стать основным игроком !!!
VeniaminS
VeniaminS
22 июля в 13:55
Удачи ему в Байере
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 июля в 12:32
Удачи Андрею. Правильный выбор. Желаю роста в топ-чемпионате.
mihaluch
mihaluch
22 июля в 12:16
На тренировке может все получатся а в игре ляпы.
ДСА
ДСА
22 июля в 12:13
Главное что бы в официальной игре в рамку поставили.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 11:58
Честно говоря, мало интересного в том кто и как тренируется. Вот когда Андрей выйдет на поле в основе, вот - это будет очень интересно и познавательно. Так что ждем парня на поле . Будем надеяться , что на лавке парень не задержится.
Ждем дебюта в основе.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
22 июля в 11:53
Давай Андрюха докажи им кто есть кто !!! Удачи !!!
Q-J-G
Q-J-G
22 июля в 11:53
Ожидаем игру в стартовом составе с участием Лунёва!
beefs
beefs
22 июля в 11:52
Удачи Андрею и закрепиться в составе...
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