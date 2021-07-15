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Лучший бомбардир «Крыльев Советов» Сергеев вернулся в общую группу

15 июля 2021, 22:44

Сегодня, 15 июля, футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» собрались на клубной базе. Команда продолжает подготовку к старту сезона РПЛ.

Тренировка на натуральном поле продолжалась около полутора часов. В занятии принимали участие все футболисты, кроме Романа Ежова и Дмитрия Ефремова, которые занимались по индивидуальной программе. Лучший бомбардир команды Иван Сергеев вернулся в общую группу, восстановившись от повреждения.

В воскресенье самарская команда проведет контрольный матч с «Уралом».

Ранее появлялась информация, что Сергеев может перебраться в топ-клуб РПЛ.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 00:05
Сергееву нужен более сильный клуб.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 23:50
Очень интересно будет понаблюдать за парнем в РПЛ. Сможет ли он сохранить свою результативность в высшем дивизионе??? Не многим это удается. Панченко с Динамо как феерил в ФНЛ, а в РПЛ по сути потерялся. Так что ждем начала чемпионата и будем следить за лидером атак КС. Будем надеяться , что КС сумеют закрепиться в РПЛ, а Иван продолжит радовать болельщиков своими голами.
Всем здоровья.
beefs
beefs
15 июля в 23:25
Посмотрим, что крылышки смогут показать...
stanichnik
stanichnik
15 июля в 23:13
Самарские любители футбола могут расслабиться, лидер атак прошлого сезона их любимой команды Иван Сергеев присоединился к основе. К началу чемпионату необходимо, чтобы все ведущие игроки команды были в строю. Не секрет, что очковый задел на старте благоприятно сказывается на дальнейшем моральном состоянии игроков. А для этого надо набирать очки по максимуму в своих домашних матчах в которых к ним в гости приезжают Ахмат и Спартак. Удачи Крыльям и без травм.
протон1
протон1
15 июля в 23:07
Пусть любимая работа
Лихо на глазах у всех
Набирает обороты
И несёт большой успех!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 23:04
Сергеев наведет шороху в чемпионате...
CSKA2012
CSKA2012
15 июля в 23:04
Для него решающий сезон, если в крылашках себя покажет против лидеров - заберут в топ 5 рпл )
Gahi
Gahi
15 июля в 22:49
Хорошая новость для болельщиков команды, чтобы новый сезон стал большим событием в спортивной жизни Сергеева. Удачи
Ironigor
Ironigor
15 июля в 22:47
Ну теперь только Удачи и без травм.
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