Лучший бомбардир «Крыльев Советов» Сергеев вернулся в общую группу

Сегодня, 15 июля, футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» собрались на клубной базе. Команда продолжает подготовку к старту сезона РПЛ.
Тренировка на натуральном поле продолжалась около полутора часов. В занятии принимали участие все футболисты, кроме Романа Ежова и Дмитрия Ефремова, которые занимались по индивидуальной программе. Лучший бомбардир команды Иван Сергеев вернулся в общую группу, восстановившись от повреждения.
В воскресенье самарская команда проведет контрольный матч с «Уралом».
Ранее появлялась информация, что Сергеев может перебраться в топ-клуб РПЛ.
Всем здоровья.
Всем здоровья.