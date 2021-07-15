Лучший бомбардир «Крыльев Советов» Сергеев вернулся в общую группу

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15 июля 2021, 22:44

Сегодня, 15 июля, футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» собрались на клубной базе. Команда продолжает подготовку к старту сезона РПЛ .

Тренировка на натуральном поле продолжалась около полутора часов. В занятии принимали участие все футболисты, кроме Романа Ежова и Дмитрия Ефремова, которые занимались по индивидуальной программе. Лучший бомбардир команды вернулся в общую группу, восстановившись от повреждения.

В воскресенье самарская команда проведет контрольный матч с «Уралом».