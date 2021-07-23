Лапорта подтвердил интерес других клубов к Гризманну

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно ситуации с нападающим команды Антуаном Гризманном, которым, по слухам, интересуется ряд европейских топ-клубов.
Гризманн — игрок «Барсы», у него действующий контракт, и если обстоятельства не изменятся, он останется в клубе. На рынке есть определённая активность, но это естественное явление. Мы не можем отрицать тот факт, что к игроку существует интерес, это лишь говорит о его уровне.
Подписание Гризманна стало прекрасным вложением средств для клуба, мы очень довольны этим футболистом. Мы должны быть готовы ко всему, но клубам будет нелегко сделать соответствующее предложение.
На трансферном рынке затишье. Клубы испытывают определённые сложности. К Гризманну есть интерес, а мы строим команду, держа в голове финансовую стабильность. Но у нас нет никаких проблем с Антуаном, мы в восторге от него. Однако мы открыты для предложений, потому что находимся в деликатном положении и должны следовать правилам финансового фэйр-плей. Мы ищем баланс и рассматриваем все варианты, кроме тех, которые пойдут во вред команде.
Он предмет простой
И никуда не денится !
Да потому что он никому не нужен !!!)))
Винни Пух .
Он предмет простой
И никуда не денится !
Да потому что он никому не нужен !!!)))
Винни Пух .
Но Лапорта понять можно, надо продать Гризманна, избавиться от него, ну тогда хотя бы так прорекламировать, хотя и неубедительно:
...которым, по слухам, интересуется ряд европейских топ-клубов...
Но Лапорта понять можно, надо продать Гризманна, избавиться от него, ну тогда хотя бы так прорекламировать, хотя и неубедительно:
...которым, по слухам, интересуется ряд европейских топ-клубов...
Рынок сильно прогнулся, кризис однако.
Рынок сильно прогнулся, кризис однако.