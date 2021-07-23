ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Лапорта подтвердил интерес других клубов к Гризманну

вчера, 06:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно ситуации с нападающим команды Антуаном Гризманном, которым, по слухам, интересуется ряд европейских топ-клубов.

Гризманн — игрок «Барсы», у него действующий контракт, и если обстоятельства не изменятся, он останется в клубе. На рынке есть определённая активность, но это естественное явление. Мы не можем отрицать тот факт, что к игроку существует интерес, это лишь говорит о его уровне.

Подписание Гризманна стало прекрасным вложением средств для клуба, мы очень довольны этим футболистом. Мы должны быть готовы ко всему, но клубам будет нелегко сделать соответствующее предложение.

На трансферном рынке затишье. Клубы испытывают определённые сложности. К Гризманну есть интерес, а мы строим команду, держа в голове финансовую стабильность. Но у нас нет никаких проблем с Антуаном, мы в восторге от него. Однако мы открыты для предложений, потому что находимся в деликатном положении и должны следовать правилам финансового фэйр-плей. Мы ищем баланс и рассматриваем все варианты, кроме тех, которые пойдут во вред команде.

Все новости
СлухиДриусси перейдёт в клуб Мэттью Макконахи
Сегодня, 20:30 Комментарии11
СлухиКварацхелия договорился с «Миланом»
Сегодня, 19:51 Комментарии39
Слухи«Интер» назвал цену на Лукаку
Сегодня, 18:13 Комментарии20
СлухиПьянич может вернуться в Италию, но не в «Ювентус»
Сегодня, 16:17 Комментарии6
СлухиКамавинга хочет играть в Ла Лиге, несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 16:13 Комментарии5
СлухиХавбек Уилсон перейдёт из «Ливерпуля» в «Фулхэм» за 14 млн евро
Сегодня, 14:49 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 17:36
ПСЖ интересовался Гризманном, но сейчас пытается удержать Мбаппе. А почему Гризманн не очень стремится в Париж?
Илья85
Илья85
вчера в 09:04
Интересно ,куда вы его впихнете после покупки Агуэро и Депая ,плюс ввздоровят Дембеле и Фати?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 08:59
Я думаю смысла нет за гризмана больше 30 млн отдавать, он обычный средний игрок уже, с зарплатой мега звезды, и Барсе нет смысла его за такие гроши отдать. Скорее всего доработает контракт до конца, или уйдет за 10-15 лямов когда год еще останется
Gahi
Gahi
вчера в 08:53
Вот так тоже бывает, с таким шумом подписали игрока а теперь желают от него избавиться.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:34
Чтобы продать что-нибудь ненужное, недостаточно того что у тебя есть что-нибудь ненужное.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:32, ред.
Вот горшок пустой
Он предмет простой
И никуда не денится !
Да потому что он никому не нужен !!!)))
Винни Пух .
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 07:25
Когда нет конкретики, то никто им не интересуется, тем более, не интересуется после случая в Японии в гостиничном номере...
Но Лапорта понять можно, надо продать Гризманна, избавиться от него, ну тогда хотя бы так прорекламировать, хотя и неубедительно:

...которым, по слухам, интересуется ряд европейских топ-клубов...
Vladimir808
Vladimir808 ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 06:30
Скорее не нужен, но нет достойного предложения по цене.
Рынок сильно прогнулся, кризис однако.
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:23
Гризиан вроде как нужен а вроде как не нужен.
ДСА
ДСА
вчера в 06:07
Тут всё дело в цене вопроса.
swed27
swed27
вчера в 06:06
Продали бы уже да и всё
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100