Кейн станет самым высокооплачиваемым и дорогим игроком АПЛ

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вчера, 02:27

Нападающий «Тоттенхэма» , скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

По информации источника, президент лондонского клуба Дэниел Леви согласился продать 27-летнего форварда «горожанам». Сумма трансфера составит 160 млн фунтов, что сделает Кейна самым дорогим приобретением в истории АПЛ . На данный момент рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед» и Полю Погба (£ 89 млн).

Также отмечается, что в новом клубе Кейн будет зарабатывать £ 400 000 в неделю и станет самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-Лиги. Кейн опередит в рейтинге хавбека «Сити» Кевина Де Брюйне (£ 385 тысяч). Контракт англичанина с манчестерским клубом будет рассчитан на 4-5 лет.

Ранее сообщалось о том, что Кейн может начать бойкотировать тренировки «Тоттенхэма».