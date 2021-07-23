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Кейн станет самым высокооплачиваемым и дорогим игроком АПЛ

вчера, 02:27

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

По информации источника, президент лондонского клуба Дэниел Леви согласился продать 27-летнего форварда «горожанам». Сумма трансфера составит 160 млн фунтов, что сделает Кейна самым дорогим приобретением в истории АПЛ. На данный момент рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед» и Полю Погба (£ 89 млн).

Также отмечается, что в новом клубе Кейн будет зарабатывать £ 400 000 в неделю и станет самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-Лиги. Кейн опередит в рейтинге хавбека «Сити» Кевина Де Брюйне (£ 385 тысяч). Контракт англичанина с манчестерским клубом будет рассчитан на 4-5 лет.

Ранее сообщалось о том, что Кейн может начать бойкотировать тренировки «Тоттенхэма».

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 15:32
Еврей-арабам:Патроны кончились?-Купи,продам!
gavryushabuk
gavryushabuk
вчера в 12:30
Мешок перестал делать вид, что он тупо скупает всё. Не поможет же. ЛЧ не скупите, Челси утёр в прошлом сезоне, утрут и в этом, и дальше будут утирать. Кстати, они не боятся, что де бревно бомбанёт, что кто-то в мешке теперь получает больше него?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:47
Откуда у Сити такие деньги? Они только покупают и покупают. Уже свыше лярда потратили, УЕФА, ау !
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ h8you (раскрыть)
вчера в 11:10
есть подозрения.что не только нефтедоллары,что то должно быть ещё по-серьёзней.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 11:09
если за такую сумму его купят,то скорее всего Леви добился сверх того что хотел. Это будет что-то в стиле Гризмана.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 11:08
Холанд за 170 евро смотрится вообще по бросовой цене.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 10:36
Что за бред максимум цена его 70 млн,разводят МС на бабки
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 09:58
деньги не проблема как говорится
Igo0rek
Igo0rek ответ Cayman (раскрыть)
вчера в 09:57
Кого простите ослабляют?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:51
Не ожидаю от этого трансфера ничего.
1bear
1bear
вчера в 09:51
шейхи совсем охренели от шальных нефтеденег
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:50
можно расслабится, эту новость от "солнышка" уже опровергли))
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 09:48
Его цена в данный момент 50 мультов от силы и ЗП 3 ляма в год,на евро ни какой был)))
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 09:35
За эти деньги могли холанда взять
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:33
за что такие деньги))))
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 09:32
Кейн не стоит таких денег на евро был нулячим
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:08
Пару месяцев назад, английский болельщики готовы готовы были смешать его с навозом, растоптать в пыли... Но Евро оказалось той "тыквой" из которой появилась "Золотая карета" с Кейном, который лихо рулил на зелёном поле "круглым" с конкретными наездами и заездами в ворота оппонентов...
Как говориться "от любви до ненависти..."
Удачи Кейну, талант как растение и асфальт пробивает, не только твердолобых любителей перловки))
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:06
Пир во время чумы или Праздник в дурдоме !!!
Что вообще происходит с миром ??? Он всего навсего обыкновенный футболист который может забивать голы и то не всегда же !!! Чем он может кого-то удивить на 400 000 фунтов в неделю и этот цирк должен будет продолжаться ещё в течении 4 - 5 лет ??? Или в перерывах между футбольными матчами он ещё будет работать трактором по поях Манчестера убирая местный урожай ??? И Даже при таком раскладе это огромная сумма . Ладно, буду думать и надеяться что эта информация из утинных !!!))) Всем Добра !!!
Cayman
Cayman
вчера в 08:38
а где коменты 'осабляет прямого конкурента'
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 08:38, ред.
160 миллионов фунтов это дорого за Кейна в сегодняшних реалиях.. Но это Сити. Он конечно топовый форвард, но каждый сезон у него травма и чаще это на месяцы.
h8you
h8you
вчера в 08:35
вот что шальные нефтедоллары и шейхи делают с футболом.....что французские,что эти
dok66
dok66
вчера в 08:28
Ну вот и до АПЛ докатилась "золотая лихорадка" .
ДСА
ДСА
вчера в 08:26
Похоже Кейн добился чего хотел.
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 08:03
Дембеле делал также, и что в итоге - хрусталь. Так что согласен с тобой. Некрасиво так поступать
barcamilan
barcamilan
вчера в 07:53
думаю это неправильный шаг Кейна
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 07:45
Гвардиола обломался в ЛЧ с составом на 1 Млрд. €....
Посмотрим на облом с составом на 2 Млрд. €....))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 07:28
Видели его на евро
t2k
t2k ответ Lexx1k (раскрыть)
вчера в 07:28
Думаю он будет здоров в 60% времени, остальное лодыжки,голени чу у него ещё хрустальное
msa79
msa79
вчера в 07:20
Это будет огромной ошибкой для сити, но шейхов не переубедить.
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:59
138000000 рублей в месяц! Это великий гений, изобретший вечный двигатель? Нет, это футболист!
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