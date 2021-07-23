Кейн станет самым высокооплачиваемым и дорогим игроком АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
По информации источника, президент лондонского клуба Дэниел Леви согласился продать 27-летнего форварда «горожанам». Сумма трансфера составит 160 млн фунтов, что сделает Кейна самым дорогим приобретением в истории АПЛ. На данный момент рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед» и Полю Погба (£ 89 млн).
Также отмечается, что в новом клубе Кейн будет зарабатывать £ 400 000 в неделю и станет самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-Лиги. Кейн опередит в рейтинге хавбека «Сити» Кевина Де Брюйне (£ 385 тысяч). Контракт англичанина с манчестерским клубом будет рассчитан на 4-5 лет.
Ранее сообщалось о том, что Кейн может начать бойкотировать тренировки «Тоттенхэма».
Как говориться "от любви до ненависти..."
Удачи Кейну, талант как растение и асфальт пробивает, не только твердолобых любителей перловки))
Как говориться "от любви до ненависти..."
Удачи Кейну, талант как растение и асфальт пробивает, не только твердолобых любителей перловки))
Что вообще происходит с миром ??? Он всего навсего обыкновенный футболист который может забивать голы и то не всегда же !!! Чем он может кого-то удивить на 400 000 фунтов в неделю и этот цирк должен будет продолжаться ещё в течении 4 - 5 лет ??? Или в перерывах между футбольными матчами он ещё будет работать трактором по поях Манчестера убирая местный урожай ??? И Даже при таком раскладе это огромная сумма . Ладно, буду думать и надеяться что эта информация из утинных !!!))) Всем Добра !!!
Что вообще происходит с миром ??? Он всего навсего обыкновенный футболист который может забивать голы и то не всегда же !!! Чем он может кого-то удивить на 400 000 фунтов в неделю и этот цирк должен будет продолжаться ещё в течении 4 - 5 лет ??? Или в перерывах между футбольными матчами он ещё будет работать трактором по поях Манчестера убирая местный урожай ??? И Даже при таком раскладе это огромная сумма . Ладно, буду думать и надеяться что эта информация из утинных !!!))) Всем Добра !!!
Посмотрим на облом с составом на 2 Млрд. €....))
Посмотрим на облом с составом на 2 Млрд. €....))