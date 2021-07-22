«Тоттенхэм» работает над трансфером Ромеро. «Ювентус» хочет 60 млн евро

Защитник «Ювентуса» Кристиан Ромеро заинтересовал «Тоттенхэм», сообщает Goal со ссылкой на Gazzetta Dello Sport.
По информации источника, «бьянконери» хотят получить за трансфер 23-летнего игрока 60 миллионов евро, в свою очередь «шпоры» надеются сократить эту сумму вдвое, включив Давинсона Санчеса в окончательную сделку.
В настоящее время Ромеро находится на правах аренды в «Аталанте», которая имеет возможность подписать его на постоянной основе за 16 млн евро в 2022 году.
Ранее сообщалось об интересе к Ромеро со стороны другого английского топ-клуба.