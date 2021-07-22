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«Тоттенхэм» работает над трансфером Ромеро. «Ювентус» хочет 60 млн евро

22 июля 2021, 22:37

Защитник «Ювентуса» Кристиан Ромеро заинтересовал «Тоттенхэм», сообщает Goal со ссылкой на Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, «бьянконери» хотят получить за трансфер 23-летнего игрока 60 миллионов евро, в свою очередь «шпоры» надеются сократить эту сумму вдвое, включив Давинсона Санчеса в окончательную сделку.

В настоящее время Ромеро находится на правах аренды в «Аталанте», которая имеет возможность подписать его на постоянной основе за 16 млн евро в 2022 году.

Ранее сообщалось об интересе к Ромеро со стороны другого английского топ-клуба.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 10:48, ред.
не может этот игрок стоить 60 лямов и быть дороже Роналду,потому что португалец обидется и вообще уйдёт.
Kostya P.
Kostya P.
22 июля в 23:20, ред.
Браво , Аталанта! 40 миллионов евро за год , как с куста.
Kostya P.
Kostya P.
22 июля в 23:09
Та самая пресловутая аренда с правом выкупа никак не позволит Ювентусу продать Ромеро. Он ,фактически, игрок Аталанты.
протон1
протон1
22 июля в 22:59
По-моему для шпор шикарный трансфер
juvenale
juvenale
22 июля в 22:47
хахаха причем тут Ювентус ,если он игрок Аталанты)))это кто так переводит интересно))Ювентус его никак не продаст за 60,он игрок Аталанты,которая выкупает(ла) его за 16 млн
shlomo
shlomo
22 июля в 22:44
Юве в итоге уступит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 22:41
Вот у них аппетиты...
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