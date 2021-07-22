«Тоттенхэм» работает над трансфером Ромеро. «Ювентус» хочет 60 млн евро

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22 июля 2021, 22:37

Защитник «Ювентуса» заинтересовал «Тоттенхэм», сообщает Goal со ссылкой на Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, «бьянконери» хотят получить за трансфер 23-летнего игрока 60 миллионов евро, в свою очередь «шпоры» надеются сократить эту сумму вдвое, включив в окончательную сделку.

В настоящее время Ромеро находится на правах аренды в «Аталанте», которая имеет возможность подписать его на постоянной основе за 16 млн евро в 2022 году.

Ранее сообщалось об интересе к Ромеро со стороны другого английского топ-клуба.