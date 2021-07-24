Романцев: «Уверен, если Дзюба будет нужен сборной, Карпин его вызовет»

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сегодня, 02:01

Экс-наставник сборной России убеждён, что новый главный тренер национальной команды не откажется от вызова в сборную нападающего «Зенита» , несмотря на давний конфликт между ними.

Последние годы они были на ножах? Я этого не знал. Но если Дзюба будет нужен сборной, я уверен на 100 процентов, что Валера наступит на собственное «я» и будет его вызывать. Я знаю Валерку как честного, порядочного, искреннего человека. Ради интересов дела он может поступиться своими личными амбициями.

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин, в свою очередь, выразил мнение, что Карпин не будет вызывать Дзюбу в сборную России.