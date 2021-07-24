Романцев: «Уверен, если Дзюба будет нужен сборной, Карпин его вызовет»

Экс-наставник сборной России Олег Романцев убеждён, что новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин не откажется от вызова в сборную нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, несмотря на давний конфликт между ними.
Последние годы они были на ножах? Я этого не знал. Но если Дзюба будет нужен сборной, я уверен на 100 процентов, что Валера наступит на собственное «я» и будет его вызывать. Я знаю Валерку как честного, порядочного, искреннего человека. Ради интересов дела он может поступиться своими личными амбициями.
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин, в свою очередь, выразил мнение, что Карпин не будет вызывать Дзюбу в сборную России.
Я слышал,Артём Сергеевич тоже начинал карьеру в Москве...
Ну Карпина,Писарева,Онопко уже поздравили....дали почерчесовить...в сборной....
Дзюбе бы...что было бы очень благородно, тоже не мешало некие коврижки выделить...вызвать в сборную например...посидеть на лавке...пока резкорасфаворитившийся в сей знаменательный сезон Соболев будет пенальти в основе зарабатывать....
Уж чего а праздновать у нас умеют...благо широта души позволяет....ну что тут скажешь...сами всё видели..."ПариМатчПремьер"...
Руй наверное и сам поверил что он мега-тренер....))))
Думает ..я ведь только скриншоты посмотрел....а моя новая команда уже некий турнир выиграла со счётом 13:1......может я и впрямь...Гвардиола....))))
Я слышал,Артём Сергеевич тоже начинал карьеру в Москве...
Ну Карпина,Писарева,Онопко уже поздравили....дали почерчесовить...в сборной....
Дзюбе бы...что было бы очень благородно, тоже не мешало некие коврижки выделить...вызвать в сборную например...посидеть на лавке...пока резкорасфаворитившийся в сей знаменательный сезон Соболев будет пенальти в основе зарабатывать....
Уж чего а праздновать у нас умеют...благо широта души позволяет....ну что тут скажешь...сами всё видели..."ПариМатчПремьер"...
Руй наверное и сам поверил что он мега-тренер....))))
Думает ..я ведь только скриншоты посмотрел....а моя новая команда уже некий турнир выиграла со счётом 13:1......может я и впрямь...Гвардиола....))))
Если только между ЧМ и ЧЕ вдруг решат провести "Соревнование по выигрыванию бессмысленных верховых дуэлей" ....
Если только между ЧМ и ЧЕ вдруг решат провести "Соревнование по выигрыванию бессмысленных верховых дуэлей" ....