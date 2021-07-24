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Романцев: «Уверен, если Дзюба будет нужен сборной, Карпин его вызовет»

сегодня, 02:01

Экс-наставник сборной России Олег Романцев убеждён, что новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин не откажется от вызова в сборную нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, несмотря на давний конфликт между ними.

Последние годы они были на ножах? Я этого не знал. Но если Дзюба будет нужен сборной, я уверен на 100 процентов, что Валера наступит на собственное «я» и будет его вызывать. Я знаю Валерку как честного, порядочного, искреннего человека. Ради интересов дела он может поступиться своими личными амбициями.

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин, в свою очередь, выразил мнение, что Карпин не будет вызывать Дзюбу в сборную России.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:31
Будет действовать аккуратно, но сильно!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:52
Наверное Всем Спартаковцам на Юбилей сделают подарки.....
Я слышал,Артём Сергеевич тоже начинал карьеру в Москве...
Ну Карпина,Писарева,Онопко уже поздравили....дали почерчесовить...в сборной....
Дзюбе бы...что было бы очень благородно, тоже не мешало некие коврижки выделить...вызвать в сборную например...посидеть на лавке...пока резкорасфаворитившийся в сей знаменательный сезон Соболев будет пенальти в основе зарабатывать....
Уж чего а праздновать у нас умеют...благо широта души позволяет....ну что тут скажешь...сами всё видели..."ПариМатчПремьер"...
Руй наверное и сам поверил что он мега-тренер....))))
Думает ..я ведь только скриншоты посмотрел....а моя новая команда уже некий турнир выиграла со счётом 13:1......может я и впрямь...Гвардиола....))))
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 09:54
Оставить в сборной Дзюбу - значит продолжать играть в примитивнейший футбол " на столба". Карпин это понимает, это раз, а личные взаимоотношения тоже никто не отменял.Это два. В какой бы форме не было дерево.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:37
Интересно....при каких таких обстоятельствах Дзюба будет нужным сборной.....???
Если только между ЧМ и ЧЕ вдруг решат провести "Соревнование по выигрыванию бессмысленных верховых дуэлей" ....
bashnat013
bashnat013
сегодня в 05:56
Тюкавин ничем не хуже и перспективней
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:36
Пора перестать делать ставку на Дзюбу.
Землянин
Землянин
сегодня в 03:25
Если только другие нападающие будут на карточках или травмированы и не в форме
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:28, ред.
Честно не нужен. Надо Соболева наигрывать
протон1
протон1
сегодня в 02:24
Пока Карпин тренер - Артема в сборной не будет, это железно. И на радость. Слава Богу!
Valeron112
Valeron112
сегодня в 02:19
Слушайте коллеги по ремеслу💁⚓Эти 2 фамилии ещё все сайты и газетёнки объедут .,. потом Дзюба Карина не взял на сборы в Юрюпинск и ТД. и ТП...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:03
Тоже так думаю...
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