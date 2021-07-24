Балахнин: «От совмещения будут страдать и Карпин, и клуб, и сборная»

Бывший наставник «Ростова» высказал мнение о назначении нынешнего главного тренера «Ростова» на аналогичный пост в сборной России.

Совмещение – это однозначно нехорошо и неправильно. Нереально – это проверено опытом, спросите Слуцкого, он вам скажет. Занимаетесь одним делом – им и надо заниматься. Очень неправильно. Всё равно ты будешь симпатизировать «Ростову», раздвоение будет.

Кто больше страдает от этого? Все: и тренер, и клуб, и сборная. Прежде всего, будет страдать результат. Тут надо, прежде всего, говорить о сборной, представляющей страну. Развития здесь я не вижу вообще. Как понимаю, это временная мера. Контракт до конца этого года – мы взяли, закрыли дырку, а там посмотрим. Мне это вообще непонятно.