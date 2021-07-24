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Балахнин: «От совмещения будут страдать и Карпин, и клуб, и сборная»

24 июля 2021, 03:42

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказал мнение о назначении нынешнего главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на аналогичный пост в сборной России.

Совмещение – это однозначно нехорошо и неправильно. Нереально – это проверено опытом, спросите Слуцкого, он вам скажет. Занимаетесь одним делом – им и надо заниматься. Очень неправильно. Всё равно ты будешь симпатизировать «Ростову», раздвоение будет.

Кто больше страдает от этого? Все: и тренер, и клуб, и сборная. Прежде всего, будет страдать результат. Тут надо, прежде всего, говорить о сборной, представляющей страну. Развития здесь я не вижу вообще. Как понимаю, это временная мера. Контракт до конца этого года – мы взяли, закрыли дырку, а там посмотрим. Мне это вообще непонятно.

Сам Карпин отметил, что приглашение возглавить сборную России является высокой оценкой его тренерской работы.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 июля в 07:44
Сомнения, конечно, уместны
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 июля в 05:47
Сложно будет работать на два фронта и в этом смысле поддерживаю Балахнина а так удачи Георгиевичу!
Байкал-38
Байкал-38
24 июля в 05:12
Карпину надо остаться в Ростове (формально), но сосредоточиться только на сборной.
Контракт Карпина до 31 декабря 2021 года.
Если у Карпина получится, то только сборная, если нет, то на запасной аэродром в Ростов.
Скорее всего Карпин так и думает, так и сделает.
swed27
swed27
24 июля в 05:01
Понятно что разрываться нельзя. Ничего хорошего не выйдет
Mangur
Mangur
24 июля в 03:56
Удачи Карпину. Но надо уходить только на сборную.
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