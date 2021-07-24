Ари: «Думаю, у Карпина получится достичь успеха со сборной России»

Экс-нападающий сборной России Ари прокомментировал назначение наставника «Ростова» Валерия Карпина новым главным тренером российской национальной команды. Бывший форвард «Краснодара» ранее работал под руководством Карпина в «Спартаке».
Карпин проделал хорошую работу в «Ростове», поэтому, исходя из результатов, его позвали в сборную. Это первый его опыт со сборной России, но думаю, что у него получится достичь хороших результатов.
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев, в свою очередь, выразил мнение, что РФС стоило назначить другого специалиста на пост главного тренера сборной России.
Надо просто подождать и посмотреть , что сможет сделать новый наставник, выводы будем делать ближе к новому году.
Надо просто подождать и посмотреть , что сможет сделать новый наставник, выводы будем делать ближе к новому году.