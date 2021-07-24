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Ари: «Думаю, у Карпина получится достичь успеха со сборной России»

24 июля 2021, 04:20

Экс-нападающий сборной России Ари прокомментировал назначение наставника «Ростова» Валерия Карпина новым главным тренером российской национальной команды. Бывший форвард «Краснодара» ранее работал под руководством Карпина в «Спартаке».

Карпин проделал хорошую работу в «Ростове», поэтому, исходя из результатов, его позвали в сборную. Это первый его опыт со сборной России, но думаю, что у него получится достичь хороших результатов.

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев, в свою очередь, выразил мнение, что РФС стоило назначить другого специалиста на пост главного тренера сборной России.

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Все комментарии
Rybkin
Rybkin
24 июля в 07:49
Пока нашим спортом,в том числе и футболом,рулят всякие МУТКО,никто,хоть Гвардиола,хоть Венгер,хоть Анчелотти,нашу сборную не спасёт!А Карпина жалко.
ОПС
ОПС
24 июля в 05:34
Сомнения все таки есть.
311
311
24 июля в 05:14
Надо хотя бы парочку Кариок натурализовать!)
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 04:57
Никто не может знать как пойдут дела у Карпина. Факторов очень много , не все от него зависеть будет.
Надо просто подождать и посмотреть , что сможет сделать новый наставник, выводы будем делать ближе к новому году.
Байкал-38.
Байкал-38.
24 июля в 04:52
Сейчас вся страна разделится на два лагеря. Одни будут кричать, что у Карпина всё получится, другие, что у него ничего не получится. Ну, а потом будут в грудь себя бить, какие они оракулы. Да клоуны вы все!!! Дайте человеку поработать, а уж потом мы увидем получится у него или нет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
24 июля в 04:34
Вполне справится. Ари Карпина знает.
протон1
протон1
24 июля в 04:30
ни черта у него не получится
Mangur
Mangur
24 июля в 04:30
Поживем, увидим. Во всяком случае удачи.
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