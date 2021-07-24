Губерниев: «Карпину удачи, но из „Ростова“ надо уходить!»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграме отреагировал на назначение наставника «Ростова» новым главным тренером сборной России.

Карпин — тренер футбольной сборной! Здорово! Но, совмещение с «Ростовом» — история странная! На короткой дистанции, может, и сойдёт, но после Нового года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать! Очевидно, РФС угодил в цейтнот! Карпину удачи и лучи поддержки, но из «Ростова» надо уходить!