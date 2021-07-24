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Губерниев: «Карпину удачи, но из „Ростова“ надо уходить!»

сегодня, 02:24

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграме отреагировал на назначение наставника «Ростова» Валерия Карпина новым главным тренером сборной России.

Карпин — тренер футбольной сборной! Здорово! Но, совмещение с «Ростовом» — история странная! На короткой дистанции, может, и сойдёт, но после Нового года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать! Очевидно, РФС угодил в цейтнот! Карпину удачи и лучи поддержки, но из «Ростова» надо уходить!

Ранее появилась информация о том, кто войдёт в тренерский штаб Карпина в национальной команде.

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Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 09:51
Величайший из великих изрек! Валере надо бы призадуматься.
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 06:32
Валера губерниеву в ответ не посоветовал возглавить уже какой-то клуб и перестать ......ть!
swed27
swed27
сегодня в 03:56
На двух стульях сидеть удобнее
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:23
На Чм получится отобраться уйдет.. войдет во вкус так сказать
протон1
протон1
сегодня в 02:35
Одним из главных качеств Валерия Карпина, назначенного на должность тренера сборной России по футболу, является его стремление к развитию. Об этом рассказал заслуженный тренер РФ Гаджи Гаджиев. но нужен уже спелый тренер с полным спектром развитости уже. не до игр....
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