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Б. Игнатьев: «Совмещение Карпиным двух постов — это очень неправильно»

сегодня, 01:13

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал назначение Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов», на пост главного тренера российской национальной команды.

Карпин — вполне пристойная кандидатура, которую мы все держали в уме. Он один из серьёзных специалистов в нашем футболе и достоин этого назначения. Никто не берётся говорить, какой он тренер в сборной, но всегда надо с чего-то начинать. Он серьёзно проявил себя на уровне клубного футбола, работая в «Спартаке» и сейчас в «Ростове».

У Карпина много преимуществ перед теми, кто рассматривался на пост главного тренера национальной сборной. Он очень хороший тренер с точки зрения харизмы, выстраивания отношений с игроками. Валерий Георгиевич — человек раздевалки. Он отлично умеет противостоять давлению: его не особо отвлекает от рабочего процесса всё, что говорят журналисты, болельщики, руководство. Для тренера очень важно, когда он идёт своим выбранным путём. Исходя из наличия игроков, у Карпина хороший футбол, он построил конкурентоспособный «Ростов». Валерий Георгиевич сам был очень хорошим игроком в прошлом, он является авторитетом в нашем футболе. Это очень важно для нынешних футболистов.

Я категорически против совмещения с постом главного тренера «Ростова». Это очень неправильно и не даст ничего с точки зрения усиления в работе тренером национальной команды. Нужно учитывать, что уже первого сентября сборной России предстоит главная игра с Хорватией. Карпину нужно окунуться в работу со сборной, понимаю, что надо пересмотреть всех тех футболистов, которых он видит в составе. Надо ездить, смотреть игры, быть в процессе 24 часа в сутки. Либо он должен найти себе помощников, которые понимают его видение, цели и идеи.

Глава РФС Александр Дюков отметил, что Карпин обладает богатым тренерским опытом.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:32
Контракт всего на не полный год. Посмотрим.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:38
Так и контракт до конца года - посмотреть как получится.
протон1
протон1
сегодня в 01:26
помню Хидинк тренировал сборную и совмещал консультировал челси. и результативно помните? ну не сравнивайте карпина с гуру футбола
протон1
протон1
сегодня в 01:22
РФС надо разгонять в полном составе, а ещё лучше отдавать под суд.
Смотрите кого назначают тренером сборной.
Результаты 14 последних матчей Ростова (включая 1 игру на кубок страны):
3 победы (обыграны такие гранды как Тамбов, Ротор и Арсенал), 2 ничьи и 9 поражений.
И такое чудо в главные тренеры сборной. Ну я даже не знаю.
протон1
протон1
сегодня в 01:22
где то уже видели совмещение двух постов. и не к чему не привело положительному, карпину по барабану ему 40 постов дай он возьмет. он ведь условия поставил рфс те пошли на поводу.
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