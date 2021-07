«Тоттенхэм» взял в аренду голкипера «Аталанты» Голлини

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил о переходе из «Аталанты» вратаря на правах аренды.

Арендное соглашение с 26-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2021/22 с правом последующего выкупа.

✍️ We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent.