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Колесниченко признался, что цвет формы «Урала» поспособствовал его переходу

вчера, 09:33

Новичок «Урала» Кирилл Колесниченко рассказал о своем переходе в клуб РПЛ.

Приехал с тренировки домой, готовился тогда к сезону. Поступил звонок. «Урал» сделал предложение. «Урал» — хороший клуб, всегда играющий. Мой любимый цвет – оранжевый. С течением всех этих факторов, с учётом, что это клуб с историей, выступающий в Премьер-Лиге, у меня, как и у «Урала», была заинтересованность. Мы обо всём договорились. Были предложения от других клубов – от «Уфы» и «Ротора», но мы обо всём договорились с «Уралом». Рад, что пополнил ряды этой команды.

В прошлом году Колесниченко приглашали поехать на сборы с топ-клубом РПЛ.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 11:09
я понимаю, что Ирму Сохадзе, вы не знаете!....ну и Слава Богу!
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:01
    Futurista
    Futurista
    вчера в 10:35
    Девушки так машины выбирают...
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 10:05
    Лучше бы не признавался)
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 09:54
    Интересный способ выбрать команду)))
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 09:52
    Я думал такое возможно в женском футболе) типа: эта форма походит к моей сумочке))
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 09:51
    Если кусок тряпки влияет на выбор - это фетиш.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 09:35
    По цвету формы выбирать клуб - это оригинально.
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