Колесниченко признался, что цвет формы «Урала» поспособствовал его переходу

Новичок «Урала» рассказал о своем переходе в клуб РПЛ .

Приехал с тренировки домой, готовился тогда к сезону. Поступил звонок. «Урал» сделал предложение. «Урал» — хороший клуб, всегда играющий. Мой любимый цвет – оранжевый. С течением всех этих факторов, с учётом, что это клуб с историей, выступающий в Премьер-Лиге, у меня, как и у «Урала», была заинтересованность. Мы обо всём договорились. Были предложения от других клубов – от «Уфы» и «Ротора», но мы обо всём договорились с «Уралом». Рад, что пополнил ряды этой команды.