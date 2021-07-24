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Пиняев: «Счастлив подписать контракт с „Крыльями“»

24 июля 2021, 11:44

16-летний новичок «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал свой переход в самарский клуб.

Счастлив стать частью такой амбициозной и классной команды! Надеюсь принести пользу команде и счастье болельщикам. Цели ставлю максимальные. Во-первых, чтобы команда заняла место в таблице как можно выше. А для себя — помогать команде результативными действиями — пасами и голами.

Когда впервые узнал об интересе «Крыльев»? Все мы знаем, что трансферное окно открывается в июне. В эти сроки я начал понимать, что есть интерес от Самары. У нас возникла взаимная симпатия. Оказался на сборах, удалось себя показать. Счастлив подписать контракт.

Пиняев уже успел проявить себя за «Крылья», забив очень быстрый гол в товарищеском матче.

По слухам, видеть Пиняева у себя также хотел московский гранд.

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протон1
протон1
вчера в 02:28
Ну посмотрим что за "вундеркинд"
Антон Белянкин
Антон Белянкин
24 июля в 13:05
Удачи в новом клубе.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 12:28
В КС шансов проявить себя будет побольше . Теперь надо работать и прогрессировать.
Gahi
Gahi
24 июля в 12:13
Можно уже считать что Сергей Пиняев этим контрактом приобрёл крылья, которые помогут ему достичь с командой высоты своего футбольного полёта. Что станет хорошим событием и результатом футбольного клуба Крылья Советов в новом сезоне Российской Премьер Лиги. Удачи
VeniaminS
VeniaminS
24 июля в 11:55
Ну это нормально
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