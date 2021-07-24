Пиняев: «Счастлив подписать контракт с „Крыльями“»

16-летний новичок «Крыльев Советов» прокомментировал свой переход в самарский клуб.

Счастлив стать частью такой амбициозной и классной команды! Надеюсь принести пользу команде и счастье болельщикам. Цели ставлю максимальные. Во-первых, чтобы команда заняла место в таблице как можно выше. А для себя — помогать команде результативными действиями — пасами и голами.

Когда впервые узнал об интересе «Крыльев»? Все мы знаем, что трансферное окно открывается в июне. В эти сроки я начал понимать, что есть интерес от Самары. У нас возникла взаимная симпатия. Оказался на сборах, удалось себя показать. Счастлив подписать контракт.