Кордоба стал игроком «Краснодара»

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вчера, 16:41

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, кто клуб подписал нападающего «Герты» .

Контракт с игроком рассчитан на четыре года.

Джон теперь наш парень! ⚫🟢



Джон Кордоба @Jhoncordoba4 подписал четырехлетний контракт с «быками». Отсчет с сегодняшнего дня 👌#ДоброПожаловать #Welcome https://t.co/j5F5F3QsNo — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 23, 2021

Недавно стало известно, сколько заплатит «Краснодар» за этого колумбийского исполнителя.