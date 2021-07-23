Кордоба стал игроком «Краснодара»

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, кто клуб подписал нападающего «Герты» Джона Кордобу.
Контракт с игроком рассчитан на четыре года.
Джон теперь наш парень! ⚫🟢— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 23, 2021
Джон Кордоба @Jhoncordoba4 подписал четырехлетний контракт с «быками». Отсчет с сегодняшнего дня 👌#ДоброПожаловать #Welcome https://t.co/j5F5F3QsNo
Недавно стало известно, сколько заплатит «Краснодар» за этого колумбийского исполнителя.
Патроны вроде подвезли , а стрелка забыли.)))
Патроны вроде подвезли , а стрелка забыли.)))
фк " КРАСНОДАР " - Чемпион!!!
фк " КРАСНОДАР " - Чемпион!!!