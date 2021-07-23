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Кордоба стал игроком «Краснодара»

вчера, 16:41

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, кто клуб подписал нападающего «Герты» Джона Кордобу.

Контракт с игроком рассчитан на четыре года.

Недавно стало известно, сколько заплатит «Краснодар» за этого колумбийского исполнителя.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 11:05
Кордоба отличный нападающий конкурентный на уровне Бундеслиги, Дзюба бы и 30 минут темпа Бундеслиги не выдержал бы
msa79
msa79
вчера в 21:01
Если заиграет как раньше, то это будет удача для быков и РПЛ, а если нет, то быть быкам по весне опять вне еврокубков.
антон михайловский
антон михайловский
вчера в 20:58
еще один воспитанник академии
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 20:37
Мощный трансфер для быков Краснодара! Не сомневаюсь, что он заиграет в РПЛ. Удачи ему и поскорее адаптироваться РПЛ!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:11
Булем надеяться на положительный результат!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:09
Это конечно усиление!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:10
Я извиняюсь, что вклинился в ваш диалог. ГМВ - это конечно тонкий намек, но вроде он ГВМ , или я ошибаюсь?
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:01, ред.
А вот этот вопрос пожалуй самый главный. )
Патроны вроде подвезли , а стрелка забыли.)))
particular
particular
вчера в 17:56, ред.
Краснодар накапливает потенциал, который в умелых лапах ГВМ может и не проявиться...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 17:34
Краснодар все ближе к мечте Галицкого : " В основе 11 воспитанников академии Краснодара". Это радует?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:30
Удачи ему в Краснодаре!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:25
Остается ждать результатов...
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:19
Ну тут, как и при приходе любого легионера в РПЛ, либо заиграет, либо нет. Время покажет. Очень хочется надеяться, что этой покупкой "Краснодар" закрыл позицию ударного форварда на ближайшие годы и Кордоба будет радовать болельщиков клуба результативностью. Но лично мне из всех, кого сватали, инфа про покупку 22-летнего Д.Дарбое исправно забивающего, пусть и в чемпионате Беларуси, а до этого в Македонии и возможность его покупки, которая бы обошлась наверное в пределах 2-3 млн максимум нравилась больше всего своей перспективностью. Но безусловно руководству "Краснодара"...
sbk
sbk
вчера в 17:18
Спасибо. Себя в рейтинге нашел.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:13
Да пусть поиграет за быков - толк будет 100%
фк " КРАСНОДАР " - Чемпион!!!
valt134
valt134
вчера в 17:12
«Почем нынче килограмм колумбийского кокаина?» (33 кВ метра)
jobss
jobss ответ sbk (раскрыть)
вчера в 17:12
позицию игрока исправили
valt134
valt134
вчера в 17:11, ред.
Читаю комменты... Ох и засвербило у завистников...
valt134
valt134
вчера в 17:09
Заждались... Добро Пожаловать, Братка...
dok66
dok66
вчера в 17:09
Трансфер вроде хорош. Но опять все зависит от самого игрока . Будет ли у него мотивация рубиться за Краснодар ? Опять же от Гончаренко зависит , а сможет ли он ?
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 17:07
"Колумбийского исполнителя"? Певец чтоли?
sihafazatron
sihafazatron ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 17:06
да в чем-то ты прав, но его я не назвал бы топовым даже по меркам рпл. а пока пройдет адаптация, пока хоть пару слов на русском выучит ему уже под тридцатник будет, в общем я скептически отношусь к такому трансферу, ну посмотрим как получится
valt134
valt134 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 17:06
    Ник tyu
    Ник tyu
    вчера в 17:05, ред.
    кликбейтные заголовки, Кордоба
    1bear
    1bear
    вчера в 17:05
    сомнительный трансфер,но всё-равно желаю удачи,а вдруг???
    протон1
    протон1
    вчера в 17:05
    Красиво его втюхали за 20,красиво…..
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:04
    Ну удачи ему в стане Краснодара.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 17:01
    Удачи ему в составе "быков". Надеюсь принесет много пользы клубу и ввцелом усилит РПЛ
    Mangur
    Mangur
    вчера в 17:00
    Сомнительный вариант усиления.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:00
    Кордоба стал быком,поздравляю!
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