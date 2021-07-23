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Пиняев перешёл в «Крылья Советов»

вчера, 18:34

Форвард «Чертаново» Сергей Пиняев сменил клубную прописку.

16-летний футболист перебрался в «Крылья Советов».

По слухам, у Пиняева были варианты с трансфером в Москву.

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Брулин
Брулин
сегодня в 11:08
Ожидание-Мю, реальность-Крылья Советов🤣
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:22
Согласен. Возможно ему стоило ещё один сезон в ФНЛ поиграть. В Чертаново он был в привычной среде, а тут
игрового времени будет на порядок меньше, соответственно и развитие замедлится.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ msa79 (раскрыть)
вчера в 21:18
Посмотрите его статистику. Он ничем не лучше любого среднего игрока ФНЛ. Просто съездил в МЮ, был дриблинг. Но это так, детский уровень, не более. Во взрослом футболе он пока ни о чём. Яркий схожий пример - Эдегор из Реала. Шуму то было сколько.
msa79
msa79
вчера в 20:53
Для нашей лиги это полезно пройти такой опыт популярности 16 летнего игрока, в конце концов это может быть наш отечественный Месси. А такие парни в чемпионатах других европейских стран уже обыденное явление.
протон1
протон1
вчера в 19:26
Почти в каждых товарняках забивал. Молодец
particular
particular ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:20
"...Прочь смущение извне —
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изнеможения..." (В.Высоцкий, из неизданного)

В наше безрыбье на таланты и надутый мыльный пузырь радует..:)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:19, ред.
Всё лучше чем в подмосковном захолустье.
Cat01
Cat01
вчера в 19:18
Удачных игр и здоровья
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:15
Удачи в Самаре.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:15
Парнишка талантливый. Но смущает его физическая субтильность и очень большой шум вокруг него , начиная с 12 лет.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:09
Крылья начали топ-игроков покупать ?
particular
particular
вчера в 19:05
Ну, теперь через пару сезонов еврогранды потянутся в Самару формировать очередь за невысоким дарованием..:))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:02
Удачи Пиняеву в Крыльях!
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:57
Ну надеюсь заиграет на высоком уровне в Самаре, и все же уедет на повышение в Европу
shlomo
shlomo
вчера в 18:57
Все правильно Самара делает...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:56, ред.
Осинькин знает что делает. Всё на перспективу и на продажу потом . Крылышки готовится стать российской Боруссией !!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:56
Нормально, пусть парень в столь юном возрасте повариться во взрослом футболе, почувствует его вкус. Это может послужить огромной мотивацией ему и дальнейшему его прогрессу. Удачи!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:53
В Чертаново ещё остался кто нибудь !)))
memphis
memphis ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:47
Локо в пролете
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:45, ред.
Я так понимаю, "Барселона" и "МЮ" в пролете?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:35
Крылья будут бороться за кубки...
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