Пиняев перешёл в «Крылья Советов»

Форвард «Чертаново» Сергей Пиняев сменил клубную прописку.
16-летний футболист перебрался в «Крылья Советов».
Сергей Пиняев – игрок «Крыльев Советов»https://t.co/Ds6qCQV4GS— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 23, 2021
По слухам, у Пиняева были варианты с трансфером в Москву.
игрового времени будет на порядок меньше, соответственно и развитие замедлится.
игрового времени будет на порядок меньше, соответственно и развитие замедлится.
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изнеможения..." (В.Высоцкий, из неизданного)
В наше безрыбье на таланты и надутый мыльный пузырь радует..:)))
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изнеможения..." (В.Высоцкий, из неизданного)
В наше безрыбье на таланты и надутый мыльный пузырь радует..:)))