Пиняев перешёл в «Крылья Советов»

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вчера, 18:34

Форвард «Чертаново» сменил клубную прописку.

16-летний футболист перебрался в «Крылья Советов».

Сергей Пиняев – игрок «Крыльев Советов»https://t.co/Ds6qCQV4GS — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 23, 2021

По слухам, у Пиняева были варианты с трансфером в Москву.