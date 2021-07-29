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«Труа» объявил о подписании воспитанника «Ливерпуля»

сегодня, 01:32

Пресс-служба «Труа» сообщила о подписании экс-защитника «Ливерпуля» Яссера Ляруси.

20-летний футболист перешёл во французский клуб на правах свободного агента и подписал с ним контракт до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

Недавно состав «Труа» пополнил украинский нападающий.

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Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:38
Удачи в новом клубе.
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