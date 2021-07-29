«Труа» объявил о подписании воспитанника «Ливерпуля»

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сегодня, 01:32

Пресс-служба «Труа» сообщила о подписании экс-защитника «Ливерпуля» .

20-летний футболист перешёл во французский клуб на правах свободного агента и подписал с ним контракт до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

🗣 Yasser Larouci en bleu&blanc pour les 5 prochaines saisons ! 🔥

Le latéral gauche de 20 ans quitte le @ LFC et s’engage avec l’Estac jusqu’en 2026 ! ✍️

Bienvenue à Troyes Yasser ! 🏠

Plus d’infos 👉 https://t.co/DK8G0fMfo4#mercato #TeamEstac 🔵⚪️ pic.twitter.com/WBoYTdHQu1 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 28, 2021

Недавно состав «Труа» пополнил украинский нападающий.