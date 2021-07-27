МЮ разрывает трансферный рынок. Забрали Варана, не оставив шансов «Реалу»

1627418076

вчера, 23:34

«Соккер.ру» — об ожидаемом, но все же ярком переходе Рафаэля Варана из «Реала».

Сделка закрывается

«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Рафаэля Варана из «Реала», а это значит, что одна из главных трансферных саг этого года завершилась. Безусловно, это одна из самых ярких сделок если не последних лет, то уж этого года точно. Переход топового игрока в расцвете сил, действующего чемпиона мира из одного топ-клуба в другой – это всегда примечательное событие. Предполагается, что «Реал» согласился продать Варана за 34 миллиона фунтов стерлингов, но эта сумма может вырасти до 42 миллионов в зависимости от ряда условий. Сам 28-летний француз согласовал с МЮ контракт на четыре года с опцией продления еще на один год.

Расставание «Реала» с Вараном оказалось весьма милым, обошлось без драмы и скандала. Контракт француза с мадридцами истекал следующим летом, так что вариантов особых у «Королевского клуба» не было.

«Мы хотим выразить признательность Варану и его семье и пожелать ему удачи на этом новом этапе его профессиональной карьеры, — говорится в заявлении мадридцев, в составе которых француз провел 360 матчей и забил 17 голов, завоевав 18 трофеев. – Наш клуб благодарен Варану за профессионализм и примерное поведение в течение десяти сезонов, на протяжении которых он защищал наши цвета».

Варану для завершения сделки нужно будет дождаться результатов медицинского осмотра, хотя эта стандартная процедура пройдет по необычной схеме. Как пишет ВВС, французу предстоит посидеть на карантине, прежде чем он пройдет обследование и завершит сделку. Таковы коронавирусные правила.

Путь на «Олд Траффорд»

Пройдя академию «Ланса», Варан ворвался в основную команду этого клуба в 17 лет. И хотя ему не удалось вытащить «кроваво-золотых» в элитный дивизион, игра Варана привлекла внимание некоторых топовых клубов. Уже тогда к нему испытывал интерес МЮ , однако успешнее оказался «Реал», который в 2011 году подписал с парнем контракт на шесть лет. И в первом же сезоне в «Реале» Варан под началом Жозе Моуриньо провел 15 матчей во всех турнирах, завоевав чемпионство. Это было началом впечатляющего трофейного пути Варана длиной в десять лет.

Рафаэль помог Карло Анчелотти завоевать для «Реала» десятый титул в Лиге чемпионов в сезоне-2013/14, сыграв в семи матчах, в том числе в финале, где он был напарником Серхио Рамоса по центру обороны. Тогда «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 4:1 в дополнительное время.

Варан был ключевой фигурой в обороне и в «Реале» Зинедина Зидана, который сменил Рафаэля Бенитеса у руля мадридцев в 2016 году. С приходом Зидана «Реал» выиграл трижды подряд Лигу чемпионов. Хотя в финале 2016 года Варан не играл из-за травмы подколенного сухожилия – пришлось пропустить и чемпионат Европы во Франции, где его сборная уступила Португалии в финале.

Пережив насыщенный травмами сезон-2016/17, Варан в следующем сезоне выдал едва ли не лучший свой футбол – он снова выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Ливерпуль», а потом со сборной Франции выиграл чемпионат мира в России. Причем всюду Варан был одной из ключевых фигур. Поэтому в борьбе за «Золотой мяч» Рафаэль занял седьмое место, став лучшим защитником в этом голосовании.

Впрочем, были у Варана и не очень приятные отрезки. Например, его ошибки привели к тому, что в сезоне-2019/20 «Реал» вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала от «Манчестер Сити». Также Варан сыграл во всех матчах сборной Франции на неудачном для нее Евро-2020.

При этом с точки зрения общего качества игры к Варану как-то уже привыкли не предъявлять претензий – марку он старается держать на длинных отрезках. Например, в прошлом сезоне он был лучшим среди защитников в чемпионате Испании по проценту выигранных верховых дуэлей. У него 76 процентов (73 из 96), тогда как у Жерара Пике из «Барселоны», например, 70,9 процента (61 из 86), а у Фелипе 73,3 процента (77 из 105). (Тут, кстати, поражает у Давида Гарсии статистика, согласно которой он только и делал, что вступал в верховые единоборства – 220 дуэлей, из которых он выиграл 162, то есть 73,6 процента).

МЮ много тратит при Сульшере

С учетом трансфера Варана «Юнайтед» потратит чуть меньше 400 миллионов фунтов на новых футболистов с тех пор, как главным тренером на постоянной основе был назначен Сульшер. Это случилось в марте 2019 года.

Если верить Transfermarkt, то затраты МЮ за этот период даже больше, чем у «Манчестер Сити» (298 млн фунтов), «Челси» (262 млн фунтов), «Тоттенхэма» (255 млн фунтов), «Арсенала» (243 млн фунтов) и «Ливерпуля» (119 млн фунтов). Варан стал четвертым защитником, приобретенным МЮ , после сезона-2018/19, когда клуб пропустил 54 мяча в Премьер-Лиге. С тех пор купили в оборону Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Алекса Теллеса.

Купив Магуайра и Ван-Биссаку в 2019 году, «Юнайтед» в следующем сезоне пропустил уже всего лишь 36 мячей и занял третье место в лиге. В прошлом сезоне МЮ финишировал вторым после «Манчестер Сити», пропустив 44 мяча, что на 12 больше, чем у «горожан». Так что желание продолжать укрепление обороны вполне объяснимо – такая необходимость есть.

Стоит отметить, что при Сульшере помимо уже упомянутых защитников МЮ подписал Санчо, Хитона, ван де Бека, Диалло, Пеллистри, Кавани, Бруну Фернандеша, Игало и Дэниэла Джеймса. Можете оценить, насколько эффективно были потрачены ресурсы. Самые большие в Англии за отчетный период, напомним.

МЮ выбрал удачный момент

Пожалуй, лучше варианта для «Манчестер Юнайтед» и не придумать было. Клубу нужен опытный и мощный центральный защитник с богатой историей побед, с лидерским потенциалом, что важно для относительно молодой команды. «Юнайтед» смог использовать слабый трансферный рынок и стал едва ли не единственным реальным вариантом для Варана, которого «Реал» вынужден был продать из-за его контрактных условий и финансовых трудностей.