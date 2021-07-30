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Бывший игрок «Боруссии» Д думал, что в швейцарском озере водятся крокодилы

вчера, 18:51

Бывший игрок «Боруссии» Д Деде боялся купаться в швейцарском озере, думая, что там водятся крокодилы.

Это произошло, когда бразилец поехал на первый сбор с немецкой командой. После тренировки все игроки решили окунуться в местном озере. На берегу остался только Деде. Когда футболисту предложили присоединиться к новым одноклубникам, Деде замер и сказал:

Нет, нет, никогда, там крокодилы.

Эту историю рассказал спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

Накануне лондонский «Арсенал» предложили переименовать в ФК «Африка».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:49
Летучие крокодилы и едят только бразильцев.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:40
Там Лохнесское чудовище есть!
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:56, ред.
Ну а что удивляться? Обыкновенный бразильский примат. Головой он умеет только есть, а ещё немного умеет играть в футбол.
kanuni
kanuni
вчера в 19:12
Хорошо хоть 8 Несское чудище
beefs
beefs
вчера в 19:09
Деде родился в племени бебе...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:52
И так бывает. Однако)
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