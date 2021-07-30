Бывший игрок «Боруссии» Д думал, что в швейцарском озере водятся крокодилы

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вчера, 18:51

Бывший игрок «Боруссии» Д Деде боялся купаться в швейцарском озере, думая, что там водятся крокодилы.

Это произошло, когда бразилец поехал на первый сбор с немецкой командой. После тренировки все игроки решили окунуться в местном озере. На берегу остался только Деде. Когда футболисту предложили присоединиться к новым одноклубникам, Деде замер и сказал:

Нет, нет, никогда, там крокодилы.

Эту историю рассказал спортивный директор клуба Михаэль Цорк.