Жёсткий фол Пепе на Мхитаряне спровоцировал потасовку в товарищеском матче

Фол защитника «Порту» Пепе на хавбеке «Ромы» чуть не спровоцировал драку в товарищеском матче между клубами.

В одном из эпизодов встречи 38-летний португалец грубо сфолил на Мхитаряне, после чего армянский футболист набросился на Пепе, однако конфликтующих быстро разняли их одноклубники.

Here’s the video of the late challenge from Pepe: pic.twitter.com/DbsuY3Svk1