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Торрейра признался, что ходил к психологу из-за недостатка игровой практики

вчера, 03:51

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра рассказал о том, как год назад, перейдя на правах аренды в «Атлетико», он стал посещать психолога. Хавбек сборной Уругвая испытывал проблемы в связи с недостатком игровой практики в лондонском и мадридском клубах.

Год назад я посещал психолога в Испании, потому что я очень мало играл в свой второй год в «Арсенале», и мне было тяжело справиться этим. Вся моя жизнь вращается вокруг футбола.

Мне становится очень плохо, когда я не играю. У меня ухудшается настроение, и многие вещи начинают меня расстраивать.

Недавно сообщалось о том, что один из российских клубов ведёт переговоры по Торрейре.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:47
Можно было просто уйти в запой.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:08
Кокорин наверно прочитал и улыбнулся
ОПС
ОПС
вчера в 04:32
К психологу очень многим надо ходить.
mihaluch
mihaluch
вчера в 04:31
А что у нас он будет получать больше игровой практики.
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