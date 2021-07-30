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Чистяков: «Выступать за „Зенит“ — моя детская мечта»

вчера, 13:23

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился эмоциями после полноценного перехода в петербургский клуб из «Ростова».

Я очень счастлив! И, может быть, до конца не осознаю до сих пор, что я играю в «Зените». Это была моя мечта с детства. Когда я только приехал в Санкт-Петербург, то не мог себе и представить, что окажусь именно в главной команде. На сегодняшний день я живу моментом, и я очень счастлив! Приятно защищать цвета клуба и города, который я люблю.

Ранее Чистяков очень сентиментально попрощался с «Ростовом».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 19:30
Данные для заща отличные-главное без косяков и травм!удачи!
sten312
sten312
вчера в 18:36
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:08
Буду следить за твоими успехами в фк " ЗЕНИТ " Дмитрий.
Успехов!!!
Пока у гапрома есть деньги - " ЗЕНИТ "- Чемпион!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:06
Молодец, осуществил мечту...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:39
Детская мечта ?!? Сейчас многие дяденьки мечтают в Зените поиграть и даже просто на лавке посидеть.
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 13:32
Началось)))) В колхозе утро!!!! АХА-ХАХА
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:28
Удачи тебе паренёк.
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