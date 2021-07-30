Чистяков: «Выступать за „Зенит“ — моя детская мечта»

Защитник «Зенита» поделился эмоциями после полноценного перехода в петербургский клуб из «Ростова».

Я очень счастлив! И, может быть, до конца не осознаю до сих пор, что я играю в «Зените». Это была моя мечта с детства. Когда я только приехал в Санкт-Петербург, то не мог себе и представить, что окажусь именно в главной команде. На сегодняшний день я живу моментом, и я очень счастлив! Приятно защищать цвета клуба и города, который я люблю.