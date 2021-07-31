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Дик Адвокат возглавил сборную Ирака

вчера, 19:26

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат возглавил сборную Ирака.

Голландский специалист будет руководить национальной командой Ирака в отборочных матчах к чемпионату мира 2022 года.

Ранее стало известно, что от работы в сборной Ирака отказался известный российский тренер.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 09:58
Арабы зря улыбаются на фотке. Адвокаат уже давно ничего не показывает.
протон1
протон1
сегодня в 00:59
Правильно - лучше маленький генерал, чем полевой командир, отличного тренера урвали иракцы!!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 00:05
а стасик отказался, обиделся, а потому, что хотел поработать )
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:08
Это Ирак.....заплатят, но и спросят!!!

Тренер ( Дик Адвокат) не побоялся возглавить сборную Ирака!

У физрука, когда услышал, что приглашают в Ирак:

......«Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре. Черчесов отказался от переговоров, потому что был не готов снова возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций».....
Брулин
Брулин
вчера в 20:07
Бедная сборная Ирака интересно через сколько времени его уволят?
Elliada
Elliada
вчера в 19:41
Иракцы только из бывших тренеров сборной России выбирали?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:30
Уже до Ирака добрался!
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