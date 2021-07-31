Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат возглавил сборную Ирака.
Голландский специалист будет руководить национальной командой Ирака в отборочных матчах к чемпионату мира 2022 года.
Dick Advocaat becomes the new coach of Iraq national team. He’s gonna lead them in the 2022 World Cup qualifiers. Official. 🇮🇶🇳🇱 #Advocaat pic.twitter.com/8naTUd20rw— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2021
Ранее стало известно, что от работы в сборной Ирака отказался известный российский тренер.
Тренер ( Дик Адвокат) не побоялся возглавить сборную Ирака!
У физрука, когда услышал, что приглашают в Ирак:
......«Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре. Черчесов отказался от переговоров, потому что был не готов снова возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций».....
Тренер ( Дик Адвокат) не побоялся возглавить сборную Ирака!
У физрука, когда услышал, что приглашают в Ирак:
......«Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре. Черчесов отказался от переговоров, потому что был не готов снова возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций».....