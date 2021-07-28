ЦСКА распустил медштаб и пригласил Безуглова из сборной России

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вчера, 20:51

ЦСКА распустил медицинский штаб клуба.

По информации источника, одна из должностей предложена Эдуарду Безуглову – врачу сборной России, который ранее возглавлял медицинскую службу «Локомотива».

Утверждается, что Безуглов примет решение после того, как обсудит ситуацию с новым главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

В сборной России Безуглов работает с 2012 года.