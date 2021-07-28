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ЦСКА распустил медштаб и пригласил Безуглова из сборной России

вчера, 20:51

ЦСКА распустил медицинский штаб клуба.

По информации источника, одна из должностей предложена Эдуарду Безуглову – врачу сборной России, который ранее возглавлял медицинскую службу «Локомотива».

Утверждается, что Безуглов примет решение после того, как обсудит ситуацию с новым главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

В сборной России Безуглов работает с 2012 года.

Ранее ЦСКА объявил о продлении контракта с одним из ключевых игроков команды.

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Зовите меня - Хозяин
Зовите меня - Хозяин
сегодня в 17:18
Так глядишь, и Дзагоева с Васиным вылечат)
pomor45
pomor45
сегодня в 15:54
Загнанная лошадь начинает чудить, а ещё говорят, что старый конь борозды не портит. Орешкин, видно, так не считает.
makkie
makkie
сегодня в 11:47
Надо быть идиотом, чтобы распустить медштаб когда начался чемпионат.
А кто за здоровьем игроков следить будет?
Нет, определенно в цска кризис всего и вся!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:20
чушь какая-то
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:58
Странная и противоречивая новость....
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:35, ред.
Главврач ЦСКА: Нам об увольнении ничего не говорили
Главный врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов прокомментировал информацию об увольнении медицинского штаба команды.

Ранее источник сообщил, что ЦСКА расстался с медицинским штабом и предложил работу врачу сборной России Эдуарду Безуглову.

- Мы пока не знаем, - сказал Керимов. - Ничего не могу комментировать.

- Вам об этом ничего не говорили?

- Абсолютно.

По данным источника, Безуглов должен обговорить вопрос работы в ЦСКА с новым главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и только потом принять окончательное решение.
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Прежде чем не будет согласие Безуглова никто распускать медицинский штаб не будет.....
Legend 6
Legend 6
вчера в 23:10
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:24
    Дошло наконец.
    beefs
    beefs
    вчера в 21:35
    бурное начало чемпионата, каков же будет конец...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 21:23
    Ну ну....посмотрим что другие "навоюют"....
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 21:19
    Лучше РФС распустили.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 21:07
    Опомнитесь! Не одним Безугловым жива Россия! И за что так со своими то?
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:05
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 21:05, ред.
    Безуглов один однако целого ШТАБА (медицинского стоит)......
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:58
    В чем причина такого шага ??? Хотя пока это слухи.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 20:52
    Значит будет лучше
    протон1
    протон1
    вчера в 20:52
    Совмещать, так всем штабом...Во ЦСКА штормит!....Безуглов придёт, потом и Черчесов. Все по порядку
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