ЦСКА распустил медштаб и пригласил Безуглова из сборной России

ЦСКА распустил медицинский штаб клуба.
По информации источника, одна из должностей предложена Эдуарду Безуглову – врачу сборной России, который ранее возглавлял медицинскую службу «Локомотива».
Утверждается, что Безуглов примет решение после того, как обсудит ситуацию с новым главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
В сборной России Безуглов работает с 2012 года.
Ранее ЦСКА объявил о продлении контракта с одним из ключевых игроков команды.
А кто за здоровьем игроков следить будет?
Нет, определенно в цска кризис всего и вся!
А кто за здоровьем игроков следить будет?
Нет, определенно в цска кризис всего и вся!
Главный врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов прокомментировал информацию об увольнении медицинского штаба команды.
Ранее источник сообщил, что ЦСКА расстался с медицинским штабом и предложил работу врачу сборной России Эдуарду Безуглову.
- Мы пока не знаем, - сказал Керимов. - Ничего не могу комментировать.
- Вам об этом ничего не говорили?
- Абсолютно.
По данным источника, Безуглов должен обговорить вопрос работы в ЦСКА с новым главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и только потом принять окончательное решение.
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Прежде чем не будет согласие Безуглова никто распускать медицинский штаб не будет.....
Главный врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов прокомментировал информацию об увольнении медицинского штаба команды.
Ранее источник сообщил, что ЦСКА расстался с медицинским штабом и предложил работу врачу сборной России Эдуарду Безуглову.
- Мы пока не знаем, - сказал Керимов. - Ничего не могу комментировать.
- Вам об этом ничего не говорили?
- Абсолютно.
По данным источника, Безуглов должен обговорить вопрос работы в ЦСКА с новым главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и только потом принять окончательное решение.
---------------------------------------------------
Прежде чем не будет согласие Безуглова никто распускать медицинский штаб не будет.....