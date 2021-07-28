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Онопко: «Карпин меня спросил: „Если приду в сборную, пойдешь со мной?“»

вчера, 19:17

Виктор Онопко рассказал о своем назначении в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

Неожиданно со сборов в Австрии мне позвонил Карпин и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?» А когда его утвердили, уже узнал, что он предложил руководству РФС включить меня и Колю Писарева в его тренерский штаб.

Перед подписанием контракта в понедельник мы втроем встретились в девять утра и за завтраком обсудили ближайшие дела. Потом тепло пообщались в РФС с Александром Дюковым и Александром Алаевым.

Обязанности в тренерском штабе уже распределены? Только в общих чертах. В деталях все будет обсуждаться в Ростове, куда мы в четверг вылетаем с Николаем Писаревым, менеджером сборной Евгением Савиным и врачом Эдуардом Безугловым. Там и состоится подробный разговор и о предстоящей работе, и о ближайших планах.

Пока же в связи загруженностью в «Ростове» Карпин попросил меня и Николая начать с просмотра матчей чемпионата, в которых участвуют возможные кандидаты. Так, в этом туре я должен быть в Самаре на игре «Крыльев» и «Спартака», а Писарев отправится в Тулу, где встречаются «Арсенал» с «Рубином».

Ранее сборная России показала первый день Карпина на посту главного тренера.

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Зовите меня - Хозяин
Зовите меня - Хозяин
сегодня в 17:16
удачи им.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:24
Ну а вообще, Онопко, даже как помощник тренера не вызывает доверия. Что он может дать сборной - большой вопрос. Почему именно его выбрал Карпин? Наверное очень покладистый. Сидел на скамейке в ЦСКА никого не трогал, ну и в сборной будет так же сидеть и исполнять.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:57
Валере надо срочно искать двойника - манекена, чтобы заменял его на ростовской скамейке во время матчей, а самому спокойно просматривать кандидатов на других стадионах страны. Ну а как вы хотели, ростовчане - это реалии совмещения!
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 20:12
Верим. Карпину удачи. Может он сможет создать новую молодую перспективную команду для нашей страны.
P.S. Только без старой бездарной гвардии......
cska1948
cska1948 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:02
Это только на регистрацию и полёт четыре часа, а фактически уйдёт целый день.
cska1948
cska1948 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:00
Это называется ни там, ни тут, галопом по Европам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:59
В сборной....
Карпин Дзюбе : "Я в клуб...ты за старшего...связь через Онопко."
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:57
Ну на четыре часа слетать в Москву в современном мире проблем нет.
протон1
протон1
вчера в 19:57
одно радует то что нет усача. я говорил кого угодно вместо него. и легкая отдушина волерка. но надежда была на кбб. или немца . у кремля есть любые деньги любого тренера купить хоть гвардиолу. но нет ведь. я не могу понять как карпина назначили . о чем думали епрст
cska1948
cska1948 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:51
ЦСКА - Локо играют 31.07.,а Ростов - Зенит играют 01.08. Кто же тогда Ростов будет готовить к игре с Зенитом?
Gahi
Gahi
вчера в 19:48
Время покажет что из этого получится, а просматривать нужно каждую команду может там есть игроки которых стоит привлечь в сборную. Удачи
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:36
Там сам Карпин будет...)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:35, ред.
Побед и возродить новую современно играющую Сборную России.
cska1948
cska1948
вчера в 19:34
"...Так, в этом туре я должен быть в Самаре на игре «Крыльев» и «Спартака», а Писарев отправится в Тулу, где встречаются «Арсенал» с «Рубином»."
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А в игре ЦСКА - Локо похоже тренеров сборной никто не интересует.
протон1
протон1
вчера в 19:26, ред.
ничего у него в сборной не получится. надо было приглашать опытного тренера. или кбб или иностранца. скоро увидим кто за него дал голос. будут его троллить волера верим. эти мои слова еще вспомнят...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:25
Только удачи
2yamvnvz6vyw
2yamvnvz6vyw
вчера в 19:22
Интересно получится ли у Карпина в сборной.
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